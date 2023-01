Autonomia, Marsilio: "Serve corretta divisione risorse e poteri"

"Spero in sintesi Meloni"

Il disegno di legge sull'autonomia "deve contenere un'equilibrata divisione di risorse e poteri. Tutto qui. Se mi preoccupa la bozza Calderoli? Mi preoccupa tutto: le bollette, l'autonomia. Viviamo di preoccupazioni. Questa non è una preoccupazione diversa da tante altre". A dirlo, all'Adnkronos, è il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, esponente di Fratelli d'Italia, interpellato sulla nuova bozza sull'autonomia del ministro leghista Roberto Calderoli in vista del Consiglio dei ministri di giovedì.

Marsilio si dice "preoccupato" per il livello del dibattito: "Non si riesce a fare una discussione vera su questo tema, ogni parola detta viene strumentalizzata. Mi affido alla capacità di sintesi di Meloni e del governo nel suo complesso". Pensa che il ministro Calderoli abbia dato sufficiente ascolto alle richieste dei governatori del Centro e del Sud? "Con Calderoli ho sempre parlato e lui mi ha sempre ascoltato. Peraltro porta il suo nome una legge fondamentale in materia di federalismo fiscale di Roma Capitale e di superamento della spesa storica. Ha già dimostrato nella sua storia una capacità di sintesi e di dialogo, sono fiducioso che questo avverrà anche adesso", risponde Marsilio.