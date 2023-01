Autonomia, Occhiuto (Fi): "Questioni essenziali irrisolte, rischia di dividere l'Italia"

L'autonomia differenziata approda oggi in pre-consiglio dei ministri, in bozza di ddl composta da 10 articoli che "ho visto, ma lascia irrisolte questioni essenziali demandandole a momenti successivi alla concreta applicazione. Quindi sembra più un programma di intenti che rischia di dividere l'Italia se tutte le regioni non partiranno dallo stesso livello". Così all'Adnkronos Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza e senatore di Forza Italia in questa legislatura, che afferma: "E' fondamentale stabilire i livelli essenziali di prestazioni, che vanno fissati in materia sanitaria, così come per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture, dell'alta velocità, dei servizi nei comuni. Al sud bisogna ridurre i gap e poi si può parlare di rafforzamento dell'autonomia per creare maggiore competitività".

Occhiuto, che è anche membro della Commissione affari costituzionali a Palazzo Madama, ricorda: "I medici del sud lavorano al centro nord, che è più attrezzato. I giovani della mia città vengono a Crotone solo per le festività natalizie, i turisti solo ad agosto a causa dei minori investimenti nelle infrastrutture rispetto al nord. Questi sono fatti concreti, pertanto vanno prima sanate le differenze e date ai comuni più risorse. E poi si può parlare di Autonomia". Non c'è fretta, secondo il senatore azzurro, anche perché "quanto riguarda l'Autonomia differenziata andrà raccordato ed integrato nel quadro globale delle riforme costituzionali, che ci saranno".

"Io non penso - precisa - che ci sia interesse ad impoverire una parte dell'Italia in favore di un'altra. Non avrebbe senso economico". "Tutti hanno interesse a tenere unito il Paese, affinché l'esodo dal sud si riduca e il Meridione si rafforzi dal punto di vista dei servizi e della vivibilità. Ma i livelli essenziali vanno fissati e raggiunti prima che parta l'autonomia, non sulla spesa storica ma sul bisogno effettivo. Se un comune non avendo risorse non ha avuto possibilità di offrire servizi, questo non vuol dire che non debba farlo, anzi dovrà adeguarsi agli standard nazionali. Dove abbiamo maggiore povertà - conclude - va intensificato lo sforzo". (di Roberta Lanzara)