Autonomia: Roma, al via confronto su Agenda Sociale alla Casa delle Donne

Domani 22 aprile si svolgerà a Roma il Confronto tra associazioni, movimenti e forze politiche per l’Agenda Sociale organizzato dalla Rete dei Numeri Pari insieme ai Comitati contro qualunque autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza. L'appuntamento è per le 15 alla Casa Internazionale delle Donne.

Si discuterà di Salario Minimo, Reddito di Cittadinanza, Diritto all’Abitare, Accoglienza, No all’Autonomia Differenziata, Lotta alle mafie, Riconversione ecologica ad alta intensità di lavoro. Tra le 700 realtà che hanno sottoscritto l’Agenda Sociale "ci siamo anche noi che, dal 2019, con l’Assemblea Nazionale del 7 luglio per il ritiro di qualunque progetto di regionalizzazione nella scuola e in tutti gli altri settori, non abbiamo mai smesso di opporci a questo progetto che mina l’Unità Nazionale". Così precisa all'Adnkronos Marina Boscaino, portavoce dei Comitati contro qualunque autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza.

Tra i politici Schlein, Furfaro, Conte, Fratoianni, De Magistris, Acerbo

"Aderiamo convintamente -prosegue- al metodo della Coprogrammazione e Coprogettazione per decidere e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e delle comunità alle scelte legate ai diritti fondamentali della nostra Costituzione, per rimettere al centro la lotta contro disuguaglianze ed esclusione sociale e per costruire alleanze sui territori intorno a proposte concrete!.

Interverranno all'assemblea Gaetano Azzariti – Salviamo la Costituzione; Tina Balì – Flai-Cgil; Alice Basiglini – Baobab Experience; Marina Boscaino, Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata; Don Angelo Cassano – Parrocchia San Sabino; Maura Cossutta – Casa Internazionale delle Donne; Walter De Cesaris – Unione Inquilini; Giuseppe De Marzo – Libera; Mischa Maslennikov – Oxfam Italia; Barbara Tibaldi – Fiom-Cgil; Giuseppe Conte, Francesco Silvestri e Alessandra Maiorino – Movimento 5 Stelle; Elly Schlein, Marco Furfaro e Marta Bonafoni – Partito Democratico; Nicola Fratoianni – Sinistra Italiana; Luigi De Magistris e Maurizio Acerbo – Unione Popolare.