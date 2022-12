Autonomia: Tavolo No AD e Rete dei Numeri Pari in piazza per il ritiro della bozza Calderoli

Tempi rapidissimi per la discussione della Legge di Bilancio, oggi in aula alla Camera, che avrà i l voto di fiducia domani, venerdì 23. Si è svolta intanto la mobilitazione promossa dal Tavolo No Autonomia Differenziata e dalla campagna "Non per noi ma per tutte e tutti" della Rete dei Numeri Pari, a cui hanno partecipato numerose realtà sociali, sindacali e forze politiche, per chiedere il ritiro della bozza di legge Calderoli, dell’art. 143 della Legge di Bilancio, nonché la cancellazione del comma 3 dell’art 116 della Costituzione.

"La battaglia contro l’Autonomia Differenziata rappresenta oggi l’unico argine alla frammentazione della Repubblica e alla disgregazione dei concetto di uguaglianza e sussidiarietà così come previsti dalla nostra Costituzione", commenta Marina Boscaino, portavoce del Tavolo No Ad. "Attraverso l’articolo 143 della Legge di Bilancio -prosegue- il governo apre le porte all’Autonomia Differenziata e istituzionalizza definitivamente le ingiustizie e le disuguaglianze. L’autonomia differenziata liquiderebbe definitivamente tutto ciò che è 'pubblico', cioè finalizzato all’interesse generale, destinato a diminuire le differenze tra ricchi e poveri".

"Principi e diritti sociali previsti nella prima parte della Costituzione di fatto sarebbero annullati -prosegue poi- aprendo alla privatizzazione in ogni settore e a contratti di lavoro regionali. Ai Livelli essenziali di prestazione (Lep), da molti indicati come la soluzione del problema e quindi grimaldello per l’autonomia differenziata, ma che rischiano di definire servizi minimi costituzionalizzati, a cui poi le singole Regioni aggiungeranno più ricche funzioni, vanno sostituiti dei livelli uniformi di prestazione. Solo così sarà possibile evitare che chi può ce la fa e gli altri si arrangino". (segue)

"Il progetto di Autonomia Differenziata è l’espressione di una Legge di bilancio classista, che fa cassa sui poveri, tradisce la Costituzione, cancella il reddito di cittadinanza, scaraventando nella miseria milioni di persone, senza affrontare i limiti del nostro modello industriale ed energetico, né la crisi ecologica", sostiene dal canto suo Giuseppe De Marzo, coordinatore nazionale della Rete dei Numeri Pari. "Obiettivo della mobilitazione è continuare a costruire la più grande alleanza possibile tra realtà sociali, sindacali e forze politiche che condividono il No all’autonomia differenziata, ritenendo che la priorità nel Paese sia la questione sociale. Continueremo a mobilitarci su tutti i principali punti dell’agenda sociale condivisa da più di 700 realtà, a partire dalla battaglia per il Reddito di cittadinanza. Insieme al Movimento Femminista lavoreremo a costruire un'iniziativa comune che riaffermi la necessità di una misura per garantire il diritto al reddito ed all’autodeterminazione, contro le misure del governo Meloni, ferocemente classiste e patriarcali. Non è vero che i soldi non ci sono, vanno fatte altre scelte".

In piazza della Rotonda al Pantheon si sono alternate numerose voci che hanno evidenziato come il progetto di Autonomia Differenziata investirà i settori in tutte le 23 materie coinvolte, tra cui sanità, lavoro, scuola, ambiente, comprimendo diritti e libertà. Da Salviamo la Costituzione a Libertà e Giustizia, da Giuristi Democratici all’Associazione Beni comuni 'S. Rodotà', da Liberacittadinanza alla Unione inquilini, dalla Casa internazionale delle donne alla Cgil di Roma - e Lazio, dalla Flc-Cgil-Scuola all'associazione Fai Agisa -antiusura e antiracket- dal Forum italiano dei movimenti per l’acqua al Forum per il diritto alla salute, dall’Anpi all’Usb, Cobas, Sgb, fino a cittadine e cittadini.

In piazza numerose le voci del mondo giuridico, culturale e politico che si sono succedute opponendosi alla bozza Calderoli, oltre agli attivisti delle due sigle organizzatrici. Da quella del costituzionalista Gaetano Azzariti, all'intellettuale e politico Pancho Pardi, fino ai rappresentanti politici come Francesco Silvestri, capogruppo del M5S alla Camera, presente con un gruppo di colleghe e colleghi; Peppe De Cristofaro e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana; Filiberto Zaratti e Marco Cacciatore di Europa Verde; Piernicola Pedicini, europarlamentare del Gruppo Efa; Luigi De Magistris ex sindaco di Napoli e Paola Nugnes di Unione Popolare; Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista e Anna Falcone di Primavera Democratica. Si è notata invece l'assenza del Partito Democratico, nonostante "le tiepide dichiarazioni di contrarietà all’autonomia differenziata" espresse d alcuni suoi esponenti. (Rossella Guadagnini)