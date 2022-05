Autostrade, attivo il nuovo servizio Cashback con targa

È attivo il nuovo servizio "Cashback con targa", valido sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia e sviluppato dalla start-up del Gruppo ASPI Free To X. Dal primo maggio il rimborso scatta a partire dai 10 minuti di ritardo dovuto ai cantieri, rispetto ai 15 precedenti, per viaggi fino ai 99 chilometri. Darà sufficiente registrarsi sulla app Free To X, inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo, per ricevere in automatico i rimborsi maturati a causa di ritardi.