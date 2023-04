Autotrasporto, in arrivo 25 milioni per acquistare mezzi più ecologici

Pronti 25 milioni per il rinnovo del parco veicoli delle imprese dell’autotrasporto. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha firmato il Decreto: si tratta di un incentivo all’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati per ridurre l’inquinamento e rendere le aziende più competitive. La ripartizione prevede 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate; 15 milioni per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di nuovi veicoli; 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.