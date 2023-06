AV-Comparatives conduce un test di certificazione anti-manomissione per le soluzioni di sicurezza informatica: solo quattro sono state superate!

Tra i numerosi prodotti di sicurezza informatica testati, solo quattro hanno superato la certificazione Anti-Tampering di AV-Comparatives.

INNSBRUCK, Austria, 13 giugno 2023 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, un'organizzazione indipendente che conduce test rigorosi sulle soluzioni di sicurezza informatica, ha annunciato il completamento del test di certificazione anti-manomissione. Il test è progettato per valutare la capacità delle soluzioni di cybersecurity di proteggersi da manomissioni da parte di hacker o altri soggetti malintenzionati.

Dei numerosi prodotti testati, solo quattro hanno superato la valutazione: CrowdStrike Falcon Enterprise, ESET PROTECT Entry, Kaspersky Endpoint Security for Business e Palo Alto Networks Cortex XDR Prevent. Questi quattro prodotti hanno dimostrato la capacità di rilevare e prevenire efficacemente i tentativi di manomissione e di proteggere la propria integrità da soggetti malintenzionati. AV-Comparatives sta collaborando con i fornitori che non hanno superato il test per risolvere eventuali problemi e migliorare i loro prodotti. I risultati dettagliati e le informazioni sulla metodologia e sui criteri utilizzati per la valutazione sono disponibili sul sito web di AV-Comparatives: https://www.av-comparatives.org/news/anti-tampering-certification-test/

. La certificazione testimonia la qualità e l'efficacia di queste soluzioni di cybersecurity, offrendo ai clienti una maggiore fiducia nella loro capacità di proteggersi dalle minacce informatiche.

Il test di certificazione anti-manomissione ha sottoposto diverse soluzioni di cybersecurity a una serie di test progettati per simulare tentativi di manomissione nel mondo reale. Le soluzioni che hanno superato il test hanno dimostrato la capacità di prevenire i tentativi di manomissione e di proteggere la propria integrità.

Questi test includono tecniche per disabilitare o modificare i componenti dello spazio utente e/o dello spazio kernel del prodotto tentando di manomettere, disabilitare o modificare processi, thread, servizi, DLL, agenti, file system, driver del kernel e altri componenti come i servizi di aggiornamento.

AV-Comparatives è ampiamente riconosciuta come un'autorità affidabile nel settore della sicurezza informatica. I fornitori e i clienti apprezzano molto i suoi test di certificazione. AV-Comparatives collabora con i fornitori che non superano il test per risolvere i problemi e migliorare i loro prodotti.

Secondo Peter Stelzhammer, cofondatore di AV-Comparatives, "Il test di certificazione anti-manomissione è un'importante aggiunta al nostro portafoglio di test e riflette il nostro impegno a fornire valutazioni affidabili e indipendenti delle soluzioni di sicurezza informatica. Riteniamo che questo test aiuti i fornitori a migliorare la resistenza alla manomissione dei loro prodotti e a dare ai clienti maggiore fiducia nella sicurezza dei loro sistemi".

Informazioni su AV-Comparatives: AV-Comparatives è un'organizzazione indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni al mondo, ha creato un ambiente reale per test veramente accurati. AV-Comparatives offre risultati di av-test liberamente accessibili a privati, organizzazioni giornalistiche e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo ufficiale di approvazione delle prestazioni del software riconosciuto a livello mondiale.

Peter StelzhammerAV-Comparatives+43 512 287788media@av-comparatives.org

Loghi AV-Comparatives

Materiale multimediale

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2099981/AV_Comparatives.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/av-comparatives-conduce-un-test-di-certificazione-anti-manomissione-per-le-soluzioni-di-sicurezza-informatica-solo-quattro-sono-state-superate-301849583.html