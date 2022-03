AV-Comparatives consegna il premio per il migliore fornitore di antivirus e sicurezza informatica per il 2021

INNSBRUCK, Austria, 3 marzo 2022 /PRNewswire/ -- I fornitori di software per la sicurezza, i cui prodotti sono stati in grado di far fronte alle minacce informatiche del 2021, sono stati premiati da AV-Comparatives per i loro risultati. Quest'anno, a causa delle restrizioni dovute al coronavirus, non si è tenuta alcuna cerimonia di premiazione. Tuttavia, diversi fornitori sono stati premiati per i loro prodotti per la sicurezza.

Come negli anni precedenti, sono stati conferiti importanti premi per i migliori prodotti per la sicurezza di Windows secondo la Consumer Main Test Series. Questa sottopone i prodotti per la sicurezza dei consumatori a una serie di test impegnativi, relativamente a vari scenari di protezione, falsi positivi e impatto sulle prestazioni del sistema.

Il premio "Prodotto dell'Anno" per i migliori risultati complessivi è stato assegnato a McAfee, a dimostrazione del fatto che il prodotto è migliorato negli ultimi anni. Anche Avast, AVG e Bitdefender hanno ottenuto risultati eccezionali nei test di quest'anno e sono stati premiati come "Outstanding Product". Kaspersky è stato a sua volta premiato per i suoi eccellenti risultati, ricevendo un premio "Top-rated Product".

Nel 2021, come nell'anno precedente, le restrizioni per fermare la diffusione del coronavirus hanno avuto un grande impatto sul modo di vivere e di lavorare delle persone. In tutto il mondo, milioni di persone hanno continuato a lavorare da casa. Ciò ha voluto dire che le aziende hanno dovuto pensare a proteggere non solo i propri dispositivi, ma anche i computer di casa dei propri dipendenti. Altre truffe legate al Covid-19 sono state utilizzate dai criminali informatici per diffondere i malware e sono continuati anche gli attacchi mirati alle aziende e alle reti governative.

Tra i prodotti testati da AV-Comparatives nel 2021 vi sono: programmi per la sicurezza dei dispositivi per consumatori Windows, macOS e Android; prodotti EPP (protezione endpoint) e EPR (prevenzione e risposta endpoint) per le aziende; prodotti antiphishing e per il controllo parentale. In generale, AV-Comparatives ha eseguito più test di quanto abbia mai fatto prima, in modo da stare al passo con i criminali informatici.

Le metodologie di prova di AV-Comparatives sono progettate per offrire test rigorosi, che emulano gli scenari della vita reale. Una certificazione da parte di questo laboratorio di prova austriaco è garanzia di un prodotto efficace e affidabile.

La Main Test Series, per consumatori e aziende, è costituita da una serie di singoli test diversi, che insieme forniscono una valutazione completa delle capacità dei prodotti. Si tratta di: test di protezione nel mondo reale (protezione contro il malware di origine Internet); test di protezione malware (protezione contro il malware sulla rete locale o su un dispositivo esterno); test di protezione contro le minacce avanzate (protezione contro attacchi mirati); test delle prestazioni (impatto sulla velocità del sistema); test dei falsi positivi (numero di falsi allarmi).

I seguenti fornitori (in ordine alfabetico) sono stati premiati per i loro prodotti nei test di AV-Comparatives del 2021. Fare clic sul nome dei fornitori per visualizzare i dettagli:

Acronis; Avast; AVG; Avira; Bitdefender; Broadcom; Check Point; Cisco; CrowdStrike; Cybereason; Elastic; ESET; F-Secure; FireEye; Fortinet; G Data; K7; Kaspersky; McAfee; Malwarebytes; Microsoft; NortonLifeLock; Palo Alto Networks; Panda; Sophos; TotalAV; Total Defense; Trend Micro; VIPRE; VMware.

Andreas Clementi, ceo e co-fondatore di AV-Comparatives, dichiara: "Specialmente in tempi di instabilità, la sicurezza informatica è più che mai importante. Siamo lieti che i prodotti testati offrano una buona protezione!"

