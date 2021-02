'Avanti con coRAGGIo', ecco logo del 'Comitato x Virginia'

Roma, 25 feb. (Adnkronos)

Il “Comitato x Virginia”, l'associazione costituita da alcuni cittadini per sostenere la ricandidatura della sindaca di Roma Virginia Raggi, ha già pronto anche il logo. Sullo sfondo bianco campeggia in primo piano il nome di battesimo della sindaca, in color verde petrolio. Una freccia arancio (che ricorda anche un cuore) indica il futuro. Lo slogan è “Avanti con coRAGGIo”.

In attesa che si definiscano gli altri sfidanti, la campagna elettorale di Raggi entra dunque nel vivo, per una ricandidatura che potrebbe ricevere l’appoggio, oltre che del Movimento 5 Stelle, anche di realtà che rappresentano la società civile.