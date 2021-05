AVEDISCO, 327.660 incaricati vendita, il 24% è under 35

La vendita diretta si conferma, nonostante l’evoluzione digitale della nostra società, un modello 'fisico', capace di dare valore alle imprese e ai consumatori, mantenendo al centro il rapporto interpersonale. E' quanto è stato ricordato oggi in occasione del 9° Forum della vendita diretta promosso da AVEDISCO-Associazione vendita diretta servizio consumatori.

Non è casuale infatti che, oggi, gli incaricati alla vendita delle aziende associate AVEDISCO sono in totale 327.660 (dato 2020) e rappresentano il successo di un settore che appassiona e consente un inserimento immediato per tutti coloro che vogliono fare della capacità di interazione, della possibilità di gestire il proprio tempo e della conoscenza delle nuove tecnologie una realtà lavorativa ricca di soddisfazioni economiche ma soprattutto umane.

Non per niente il 24% degli incaricati è under 35, mentre il 70% è donna, a testimoniare come il settore della vendita diretta possa rappresentare un’opportunità sul fronte della autoimprenditorialità.