Avitabile con Ligabue, esce 'Salvami'

Sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 29 luglio ‘Salvami’, il secondo singolo del nuovo progetto discografico di Enzo Avitabile in uscita a settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe). Nella canzone Enzo Avitabile (autore di testo e musica) duetta con un altro dei più importanti rappresentanti della musica italiana: Luciano Ligabue.

“’Salvami’ – spiega Enzo Avitabile - è il canto di un uomo che dal profondo della sua anima migrante si eleva sulle miserie e le speranze di tutti i giorni. È l’uomo che riconosce in un altro uomo se stesso, le stesse condizioni, i dubbi, le paure, i sogni, i desideri. È un bambino che tende una mano verso una sponda d’oro. È l’intera umanità che chiede a ogni singolo uomo di salvarla, rispettarla, prendersene cura. Salvami non è solo una canzone, ma un filo d’erba che spacca il cemento”.

"Non può essere così/ Che finisca tutto qui/ Un nuovo santo non lo sono/ Ma non ci sto bene col fuoco", recita il brano, che è quasi una preghiera, dove le due voci si fondono in maniera perfetta, scambiandosi emozioni che si fondono l’una dentro l’altra, in un sound facilmente ascrivibile al cantautore napoletano. Una nuova incredibile collaborazione, insomma, dopo quella con Biagio Antonacci, che ha scritto personalmente per Enzo Avitabile ‘Fatti miei’, in un altro duetto sorprendente.