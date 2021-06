Avviso per i Media: Il CEO di Supermicro terrà il discorso di apertura dell'edizione virtuale di COMPUTEX 2021

Il CEO di Supermicro terrà il discorso di apertura; nello stand virtuale di Supermicro, le più recenti innovazioni di sistema e soluzioni di storage per i mercati dinamici, tra cui Cloud, AI, 5G/Edge ed Enterprise

SAN JOSÉ, California, 1 giugno 2021 /PRNewswire/ -- Il 1° giugno 2021 (edizione virtuale di COMPUTEX 2021), il Presidente e CEO di Supermicro Charles Liang fornirà un aggiornamento sull'azienda e rivelerà i particolari delle più recenti innovazioni di prodotto per quanto concerne i server e lo storage.

Inoltre, l'intervento sarà seguito da una conferenza stampa con il CEO Charles Liang. Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President, Chief Revenue Officer, General Manager of Sales, Marketing, and Communications presso Intel, parteciperà come relatore ospite.

Lo stand virtuale di Supermicro metterà in evidenza i server più recenti che supportano i processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione, i processori AMD EPYC™ di terza generazione e la nuova generazione di sistemi certificati NVIDIA.

Cosa: Discorso di apertura Supermicro; stand virtuale Computex; conferenza stampa

Dove: online

Quando:

Tutte le sessioni e il discorso di apertura rimarranno disponibili online fino al 31 maggio 2022.

Chi: Dirigenti di Supermicro e Intel

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), uno dei principali innovatori della tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso la sua iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Intel, il logo Intel e altri marchi Intel sono marchi commerciali di Intel Corporation o delle sue controllate.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg