Avviso per i media: Supermicro annuncia il secondo Open Storage Summit

Il CEO di Supermicro, il CEO di Nutanix e il Vicepresidente di Intel mettono in risalto le più recenti innovazioni in termini di storage system e soluzioni per lo storage software-defined per implementazioni Enterprise, Data Center e Cloud

SAN JOSE, California, 15 luglio 2021 /PRNewswire/ -- L'Open Storage Summit 2021, evento virtuale organizzato da Supermicro in programma dal 27 al 29 luglio 2021, riunisce esperti del settore e grandi esperti mondiali nel campo della tecnologia di server storage e delle applicazioni per data center per discutere e presentare gli ultimi sviluppi nello storage software-defined. L'Open Storage Summit 2021 è la più autorevole conferenza online per le innovazioni in tutte le più recenti tecnologie di storage, idee rivoluzionarie e interessanti approfondimenti sulle tendenze future dello storage.

L'evento inizierà con gli interventi dei massimi dirigenti di Nutanix, Intel e Supermicro sui più recenti sviluppi tecnologici nel campo dello storage software-defined (SDS) per l'infrastruttura aziendale, dei data center e multi-cloud, seguiti da una panoramica delle linee di prodotti per i sistemi di archiviazione.

Ecco alcuni dei principali relatori: Charles Liang, CEO e fondatore di Supermicro; Rajiv Ramaswami, CEO di Nutanix; Tarkan Maner, CCO, di Nutanix; Alper Ilkbahar, VP e GM, Data Center Memory and Storage Solutions, di Intel

Oltre a una tavola rotonda dal vivo sulla tecnologia SDS guidata da IDC, ogni giorno si terranno anche sessioni sulla tecnologia SDS a cui parteciperanno Commvault, Intel, Nebulon, NVIDIA, OSNexus, Panasas Quantum, Red Hat, Rozo, Seagate e WekaIO.

Cosa: Supermicro Open Storage Summit 2021

Dove: online

Quando:

Tutte le sessioni e le informazioni resteranno disponibili online per un anno.

