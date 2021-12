Avvocati di Roma 2.0, nuova app per news e servizi

Con una app totalmente gratuita, l’Ordine degli Avvocati di Roma diventa 2.0, mettendo a disposizione dei suoi 26 mila iscritti e di chiunque ne abbia necessità uno strumento potente che permette di tenere sempre con sé a portata di cellulare le ultime news in evidenza, gli eventi della formazione professionale, l'albo degli iscritti e tutto ciò che si trova anche sul sito istituzionale. La nuova app, presentata oggi presso la sede nella Corte di Cassazione, è stata realizzata in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre, leader nell'editoria professionale giuridica, ed è già disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google.

"Abbiamo voluto compiere un ulteriore passo verso la digitalizzazione del Coa - spiega il presidente Antonino Galletti - un processo che secondo noi è indispensabile per rendere l'Ordine quella casa di vetro in grado di accogliere tutta l'Avvocatura romana, la famiglia forense, come ci piace chiamarla". Una rivoluzione informatica che l’Ordine degli avvocati ha iniziato già tre anni fa, implementando, oltre al sito istituzionale, la pagina Facebook, seguita oggi da oltre 12 mila utenti; un canale Telegram, che porta le ultime novità direttamente sul telefono degli iscritti; la pagina YouTube, sulla quale vengono trasmessi in diretta streaming i convegni e gli eventi della formazione continua, oggi disponibili anche in modalità asincrona; infine, una newsletter settimanale, che ogni sabato raggiunge i colleghi. "La pandemia ci ha spinto a informatizzare, a ottimizzare, a semplificare senza perdere qualità e trasparenza. La nuova app è un ulteriore strumento pensato per aiutare i colleghi - conclude Galletti - perché davvero il Coa Roma sia sempre più social".

Fra i servizi offerti dall'app, la possibilità di ricevere le notifiche sulle news dell'Ordine, le informazioni sulla difesa d’ufficio, il patrocinio a spese dello stato, informazioni sul processo civile e telematico, che Giuffrè definisce un vero e proprio 'fast help desk avvocati' che permette di compilare e inviare ticket per la richiesta di assistenza direttamente dallo smartphone. Fra le sezioni alle quali ha contribuito direttamente Giuffrè Francis Lefebvre, la sezione Codici, aggiornata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle novità legislative, e la sezione Avvocati.it, versione mobile del sito di Gfl. “La collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Roma, il più grande in Italia, per la realizzazione di questa applicazione certifica la qualità e l’autorevolezza delle nostre soluzioni - spiega Antonio Delfino, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Giuffrè Francis Lefebvre - il costante livello di attenzione e la conoscenza delle esigenze informative e formative degli avvocati rappresentano per la nostra azienda mission e obiettivi primari”.