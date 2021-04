Avvocato Nicoletti: "In gelateria del mio assistito a Corigliano Rossano nessun poliziotto multato"

"Ma quale multa ai poliziotti? L'unico ad esser stato sanzionato è stato il mio assistito, il proprietario del locale". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Francesco Nicoletti, legale del titolare della gelateria a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, nella quale i carabinieri avrebbero multato dei poliziotti sorpresi a consumare al bancone.

"Venerdì mattina - spiega - sono entrati nel locale del mio assistito due carabinieri i quali hanno redatto un verbale di accertamento, contestazione e notificazione di violazione amministrativa al solo titolare della gelateria, della quale nell'occasione è stata anche disposta la chiusura per cinque giorni. Nessuna delle persone all'interno in quel momento è stata in alcun modo sanzionata e/o contravvenzionata". (di Silvia Mancinelli)