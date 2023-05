AXA Italia al fianco dell’Emilia-Romagna: donazione di 100.000 euro e una call to action ad agenti e collaboratori per un unico gesto di vicinanza e solidarietà

- A sostegno della popolazione drammaticamente colpita dall’alluvione, il Gruppo assicurativo AXA Italia dona 100.000 euro a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

Milano, 25 maggio 2023. AXA Italia scende in campo con un supporto concreto a sostegno della popolazione dell’Emilia-Romagna drammaticamente colpita in questi giorni dall’alluvione.

Il Gruppo ha scelto infatti di aderire, con una donazione di 100.000 euro, alla raccolta fondi promossa dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

Le risorse saranno utilizzate a favore delle persone colpite e per sostenere progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico.

Un’iniziativa concreta di sostegno a cui potranno aderire, attraverso una call to action dedicata, anche i collaboratori, attraverso la donazione di ore lavorative, e gli Agenti AXA, insieme uniti in un unico gesto di solidarietà e vicinanza.

L’iniziativa integra le misure prontamente messe in campo a sostegno degli Agenti e Clienti dei territori colpiti, tra cui, oltre alla proroga a 60 giorni del periodo di mora per il pagamento di tutte le polizze per tutti i clienti, famiglie e imprese, che operano nella Regione, l’immediata attivazione dell’unità di crisi Cat Nat, che ha veicolato su tutti i canali di comunicazione aziendali il numero verde Caring Angel dedicato alle catastrofi naturali.

Preallertate, inoltre, dall’inizio dell’emergenza, le società di salvataggio partner, pronte a intervenire non appena sarà terminata la fase di emergenza e saranno eliminati i vincoli logistici posti dalle Autorità e ha attivato una task force di periti dedicati.

A disposizione dei clienti, anche un servizio di assistenza psicologica con professionisti esperti.

“In un momento di emergenza come quello che sta vivendo la popolazione dell’Emilia-Romagna, come AXA Italia dobbiamo e vogliamo esserci con azioni concrete, in linea con la nostra missione di protezione e con i nostri valori che hanno al centro la responsabilità sociale – ha dichiarato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia. Per questo, oltre ad attivare immediatamente misure straordinarie di sostegno a favore degli Agenti AXA e dei clienti nei territori colpiti, per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie e imprese colpite, abbiamo scelto di aderire all’iniziativa lanciata dalle istituzioni locali, in prima linea nella gestione dell’emergenza e nel garantire un sostegno nelle drammatiche e complesse attività di salvataggio delle persone e messa in sicurezza del territorio”.

