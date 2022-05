AXA Italia è “Best in Media Communication” per il terzo anno consecutivo e vince lo special prize con l’AXA Research Lab on Gender Equality

- Ancora una volta il Gruppo assicurativo AXA Italia riceve la certificazione “Best in Media Communication”, sistema integrato di certificazione dei risultati della comunicazione nei media, realizzato da Fortune Italia in collaborazione con Eikon Strategic Consulting.

- AXA Italia premiata per l’accessibilità e la completezza delle informazioni veicolate e per la capacità di comunicare in modo efficace e coerente il ruolo di un'azienda in grado di creare valore per la comunità, attraverso iniziative distintive incentrate sulla salute, sul benessere delle persone e sulla sostenibilità.

- Ad AXA Italia va anche lo special prize nella categoria “sostenibilità” con l’AXA Research Lab on Gender Equality su parità, cultura e governance di genere, premiato per la coerenza sia con il purpose di AXA che con l’obiettivo 5 dell’agenda europea 2030 sull’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne.

Milano, 27 maggio 2022. AXA Italia è Best in Media Communication (BIC) per il terzo anno consecutivo, ricevendo la prestigiosa certificazione assegnata alle eccellenze italiane in ambito comunicazione e reputazione in base all’“Index Best in Media Communication”, misurazione scientifica e integrata della comunicazione sui media stilata da Fortune Italia, con il supporto scientifico di Eikon Strategic Consulting.

AXA Italia si è distinta, in particolare, per l’accessibilità e la completezza delle informazioni veicolate sui media e social media e per la capacità di comunicare in modo efficace e coerente il ruolo di un'azienda in grado di creare valore per la comunità, attraverso iniziative distintive incentrate sulla salute, sul benessere delle persone e sulla sostenibilità.

Al cuore dello storytelling di AXA Italia, la centralità delle persone, attraverso la promozione di iniziative distintive a favore dell’inclusione e di ogni forma di diversità, la tutela della salute, mediante azioni innovative di prevenzione e protezione, l’impegno concreto sui fronti della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

Il Gruppo ottiene inoltre uno special prize nella categoria “sostenibilità” con l’AXA Research Lab on Gender Equality, laboratorio di ricerca in partnership con l’Università Bocconi, iniziativa distintiva in Italia ideata per promuovere la ricerca in grado di incidere sulle policy indispensabili per eliminare il gender gap e contribuire a realizzare una società più equa e inclusiva.

Ad AXA Italia, il riconoscimento per aver dato vita a un’iniziativa perfettamente coerente sia con il proprio purpose, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, che con una delle più grandi sfide della società odierna, come dimostra anche l’obiettivo 5 dell’agenda europea 2030 per l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne.

I riconoscimenti sono stati annunciati ieri, nel corso dell’evento organizzato da Fortune Italia per la consegna delle certificazioni BIC. All’evento hanno preso parte i Direttori Comunicazione delle aziende certificate, rappresentanti delle associazioni, delle istituzioni e delle università.

“Questo riconoscimento, assegnato per il terzo anno consecutivo, ci rende molto orgogliosi perché conferma come AXA Italia abbia saputo raccontare, con continuità e coerenza, un impegno concreto e distintivo verso la collettività in un contesto di grandi sfide sociali, dall’inclusione all’ambiente - ha commentato Giorgia Freddi, Direttore Communication, Corporate Responsibility & Public Affairs del Gruppo AXA Italia. Proseguiremo su questa strada con ancora maggiore slancio, per continuare a condividere il contributo che possiamo portare all’intera società, in linea con la nostra ragion d’essere, agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”.

