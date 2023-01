AXA Italia è Top Employer per il terzo anno consecutivo

- Per il terzo anno consecutivo, il Gruppo ha ottenuto la prestigiosa certificazione, distinguendosi per aver introdotto nel settore innovativi modi di lavorare a partire dall’ascolto diretto delle esigenze delle persone.

- Importanti traguardi sono stati raggiunti in termini di flessibilità, con modalità sempre più agili che superino il concetto di spazio e di tempo costruite in co-design con tutti i 1700 collaboratori.

- A questo si aggiungono nuove iniziative fondate sulla centralità delle persone e del loro benessere a 360°, sulla valorizzazione di ogni forma di diversità e sullo sviluppo costante delle competenze.

- Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Questo traguardo, raggiunto per il terzo anno consecutivo, si deve all’impegno di tutti i collaboratori di AXA Italia, che con dedizione e passione lavorano ogni giorno per rendere questa azienda sempre più innovativa per servire al meglio i nostri clienti. Proseguiremo su questa strada, mettendo sempre al centro le persone, puntando su empatia, ascolto, rispetto reciproco, gentilezza e su una cultura di empowerment che valorizzi ogni singola diversità, in linea con il purpose di AXA, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, a partire dalla nostra comunità di persone”.

- Innocenti, Direttore HR e Organization del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Essere ancora una volta considerati Top Employer ci rende orgogliosi perché testimonia il percorso fatto insieme a tutti i colleghi di AXA Italia per dar vita a un ambiente di lavoro distintivo in Italia fondato sul valore di ogni singola persona. Non vogliamo fermarci qui, siamo già al lavoro per dare ulteriore slancio a un modello nato per accogliere la diversità e supportare l’inclusione di tutte le persone, puntando a creare esperienze uniche per ciascuno dei collaboratori, costruite in funzione di obiettivi ma anche di come si è come persone”.

Milano, 17 gennaio 2023. Un nuovo modo di lavorare costruito insieme a tutti i circa 1700 collaboratori in logica di co-design per creare un’esperienza unica per ciascuno di loro, costruito in funzione di obiettivi ma anche di come si è come persone, dopo il lancio nel 2016 di un modello pionieristico di smart working.

È questo il nuovo traguardo della “People Strategy” di AXA Italia alla base della terza certificazione Top Employer Italia 2023.

Gli elementi fondanti, la cultura della fiducia nelle persone e la responsabilizzazione dei collaborator i. L’organizzazione del lavoro dei team, tra presenza fisica insieme e lavoro da remoto, è definita mettendo sempre al primo posto le esigenze dei propri clienti, che siano interni o esterni, poi le esigenze del team, dei colleghi e delle singole persone.

Dopo la fase di workshop e survey tematiche per comprendere gli specifici bisogni delle persone, dei manager e dei team, sta entrando nel vivo la fase di change e messa a terra, con la costruzione dei team agreements, le regole del gioco che ciascun team definirà sulla base delle esigenze dei propri clienti, dei colleghi e le esigenze delle singole persone.

Gli elementi fondanti: centralità del cliente e delle sue esigenze in ogni azione quotidiana, centralità del collaboratore e del suo benessere psicofisico a partire dall’ascolto e dal feedback reciproco e una cultura fondata sui valori dell’inclusione a 360° e della diversità e sull’empowerment attraverso lo sviluppo di nuove competenze promuovendo modelli formativi distintivi e all’avanguardia.

Alla base, un principio chiave di osservazione costante, ascolto e potenziale adattamento, in ottica di evoluzione e personalizzazione continua.

Nel corso del 2022 AXA Italia ha ulteriormente ampliato la concezione del benessere dei collaboratori, sviluppando iniziative distintive di People Care tra cui health days, eventi interattivi animati anche da medici specialisti su temi come la salute degli occhi, le malattie della pelle, con tante informazioni e consigli pratici; appuntamenti settimanali con wellness classes virtuali animate da trainer esperti; screening on- site di prevenzione e diagnosi precoce; consulenze nutrizionali, oltre a un numero verde di assistenza psicologica H24 e uno sportello virtuale di counselling per situazioni di difficoltà o disagio.

A questo si aggiunge una nuova piattaforma welfare con nuovi servizi personalizzati per le famiglie, dai genitori agli anziani, fino ai più piccoli.

Sull’inclusione a 360°, il Gruppo è impegnato da anni sui temi di gender, LGBT+, mental health, disabilità e multigeneration, con programmi e iniziative specifiche, come webinar e pillole formative sull’importanza del linguaggio inclusivo e il superamento dei bias, la revisione completa di tutte le policy e dei documenti HR in una logica di inclusione e programmi sulla leadership al femminile e genitorialità.

Centrale lo sviluppo delle competenze con, ad esempio, percorsi di leadership e di mentoring, una talent academy per allenare i manager di domani, programmi internazionali e la “Climate Academy”, per una formazione e sensibilizzazione su Cambiamento climatico e Ambiente, oltre a 15.000 corsi gratuiti fruibili on demand per sviluppare competenze soft e hard in base alle esigenze specifiche.

A questo si aggiungono percorsi formativi distintivi per il settore, come “Mastering Data for Insurance” con SDA Bocconi School of Management, programma di upskilling su big data e customer centricity, che nella nuova edizione 2023 appena partita vede impegnati oltre 40 collaboratori provenienti da tutte le funzioni aziendali.

Un palmares che accompagna la convinzione di AXA Italia nel proseguire su questa strada, per continuare ad essere un place to work energizzante che consente a chiunque di realizzare il proprio potenziale.

“Questo traguardo, raggiunto per il terzo anno consecutivo, si deve all’impegno di tutti i collaboratori di AXA Italia, che con dedizione e passione lavorano ogni giorno per rendere questa azienda sempre più innovativa per servire al meglio i nostri clienti – ha dichiarato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia. Proseguiremo su questa strada, mettendo sempre al centro le persone, puntando su empatia, ascolto, rispetto reciproco, gentilezza e su una cultura di empowerment che valorizzi ogni singola diversità, in linea con il purpose di AXA, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, a partire dalla nostra comunità di persone”.

“Essere ancora una volta considerati Top Employer ci rende orgogliosi perché testimonia il percorso fatto insieme a tutti i colleghi di AXA Italia per dar vita a un ambiente di lavoro distintivo in Italia fondato sul valore di ogni singola persona - prosegue Simone Innocenti, Direttore HR e Organization del Gruppo assicurativo AXA Italia. Non vogliamo fermarci qui, siamo già al lavoro per dare ulteriore slancio a un modello nato per accogliere la diversità e supportare l’inclusione di tutte le persone, puntando a creare esperienze uniche per ciascuno dei collaboratori, costruite in funzione di obiettivi ma anche di come si è come persone”.

Per maggiori informazioni: www.axa.it