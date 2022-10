Axians Italia apre le porte ai giovani talenti

Al via la III edizione del Talent gratuito per formare e inserire nel mondo del lavoro nuove figure in ambito ICT

Roma, 6 ottobre 2022. Da oggi, giovedì 6, fino al 19 ottobre, i giovani diplomati, laureandi o neolaureati in materie scientifiche, preferibilmente in ambito telecomunicazioni, informatico ed elettronico, avranno la possibilità di iscriversi alla terza edizione di “Axians Italia X-Talent”, appuntamento promosso da Axians Italia, leader nella trasformazione digitale e brand del Gruppo VINCI Energies Italia, in collaborazione con eForHum, centro di formazione e specializzazione ICT, e Randstad, agenzia per il lavoro. Il corso, finalizzato al conseguimento del certificato CCNA (Cisco Certified Network Associate), è realizzato con il contributo di Cisco, partner tecnico del progetto.

“Non solo formazione, ma anche vero e proprio inserimento nel mondo del lavoro. È questo l’obiettivo del nostro Talent. Vogliamo dare la possibilità ai ragazzi più talentuosi di imparare stando ‘gomito a gomito’ con i nostri tecnici, attraverso una modalità di lavoro ibrida che permetta loro sia di lavorare da casa, sia di vivere l’esperienza direttamente in presenza in una delle tante sedi italiane”, dichiara Michele Armenise, Managing Director di Axians Italia.

Il percorso totalmente gratuito, che inizierà il 31 ottobre, potrà accogliere fino ad un massimo di 12 studenti e avrà una durata di due mesi, per un totale di 248 ore. Al termine del periodo di formazione, che consentirà ai partecipanti di possedere una certificazione molto ambita e apprezzata dalle aziende del settore, i più meritevoli verranno selezionati per entrare immediatamente a far parte, a tutti gli effetti, del team Axians Italia. Ciascuno di loro, a seconda della propria predisposizione e attitudine e grazie al supporto dei professionisti Axians, potrà specializzarsi così con un percorso lavorativo e di formazione continua in ambiti diversi: Cybersecurity, Datacenter, Networking o Digital Workplace.

“L'esito positivo delle prime due edizioni - aggiunge Giulia Roberti, Talent Attraction & Engagement Project Manager di Axians Italia - ci spinge a rinnovare il nostro impegno come azienda nell’investire con successo sui giovani. X-Talent è un progetto che negli anni ha prodotto importanti risultati di verticalità e occupabilità raggiunti dai giovani talenti che ne hanno preso parte: 20 certificazioni su tecnologia networking Cisco CCNA, 10 certificazioni Cisco CCNP e ben 5 giovani certificati CCIE, tra i più giovani in Europa”.

Per candidarsi alla selezione basterà mandare una email con il proprio CV all’indirizzo e-mail talent@axians.it entro il 19 ottobre p.v. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://www.axians.it/x-talent

Axians supporta i propri clienti - aziende del settore privato, enti del settore pubblico, operatori e fornitori di servizi nello sviluppo delle loro infrastrutture e soluzioni digitali. I team specializzati di consulenza, progettazione, integrazione e assistenza di Axians sviluppano soluzioni di trasformazione digitale su misura che contribuiscono a risultati di business di successo per i suoi clienti. Axians è un marchio VINCI Energies. www.axians.com - www.axians.it

