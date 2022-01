Axiom Space addestra il Col. Walter Villadei dell'Aeronautica Militare Italiana come astronauta professionista per future missioni spaziali

HOUSTON, 11 gennaio 2022 /PRNewswire/ -- Axiom Space, Inc., leader nel settore del volo spaziale umano e delle infrastrutture spaziali orbitanti, ha annunciato martedì di aver accolto il colonnello Walter Villadei, dell'Aeronautica Militare Italiana (ItAF), nella sua sede a Houston per iniziare l'addestramento come astronauta professionista presso il Johnson Space Center (JSC) della NASA.

Attraverso una partnership esclusiva con KBR e NASA, Axiom, che ha la capacità di addestrare e far volare astronauti sia privati sia professionisti per conto di realtà governative, è l'unica azienda in grado di fornire ai potenziali candidati astronauti l'accesso alle facilities e agli istruttori della NASA. I candidati astronauti devono completare un percorso addestrativo che richiede mesi di preparazione per riuscire a vivere e condurre importanti attività nello spazio.

"Sono entusiasta, dopo essermi qualificato come cosmonauta, di iniziare l'addestramento come astronauta professionista con Axiom", ha detto il colonnello Villadei. "È un'opportunità unica per supportare il ruolo italiano nell'ambito delle nuove attività dell'esplorazione umana dello spazio, nell'ambito della storica e forte partnership tra Italia e Stati Uniti, aprendo nuove possibilità di sviluppo tecnologico per le futue generazioni di scienziati e ingegneri. Come primo astronauta professionista internazionale di Axiom, è anche un onore contribuire a creare un rapporto più stretto tra Axiom e l'Italia".

Axiom Space ed Aeronautica Militare hanno firmato un contratto il 1 novembre 2021, come passo fondamentale per preparare il colonnello Villadei a volare in una prossima missione scientifica di Axiom verso la ISS.

L'addestramento del Col. Villadei aggiunge un'ulteriore dimensione alla già importante e crescente partnership tra l'Italia e Axiom Space. L'italiana Thales Alenia Space, basandosi sulla straordinaria esperienza nel settore del volo spaziale umano – che include la costruzione di moduli per la Stazione Spaziale Internazionale - sta attualmente costruendo la struttura primaria dei primi due moduli della stazione spaziale Axiom, la prima al mondo di tipo commerciale. Entrambi i moduli saranno spediti a Houston per l'installazione di tutti i sottosistemi operativi e allestiti per il supporto all'equipaggio e alle attività scientifiche prima dei lanci previsti nel 2024 e 2025.

Ulteriori apprfondimento sono in corso con l'Italia per supportare una più ampia collaborazione con l'industria italiana e una maggiore partecipazione alla stazione di Axiom, il cui lancio e le successive operazioni apriranno nuovi mercati in orbita bassa, come passo essenziale nella creazione di una reale economia spaziale sostenibile e che nel lungo periodo sarà abilitante all'esplorazione di Luna e Marte.

"I contributi dell'Italia alle attività spaziali e la sua collaborazione con gli Stati Uniti risalgono a decenni fa e, in quanto partner importante di Axiom, si estenderanno nel futuro", ha affermato il presidente e amministratore delegato di Axiom Michael Suffredini. "Siamo entusiasti di questo nuovo ruolo assunto dall'Italia come partner nell'emergente Commercial Spacefligh, a partire dall'addestramento del Colonnello Villadei, e desideriamo con con impazienza lavorare sui accordi futuri per approfondire questa relazione per guidare insieme questa nuova fase della presenza umana attorno alla Terra e promuoverne la commercializzazione a beneficio della ricerca scientifica e tecnologica".

Riguardo Axiom Space

Axiom Space, il principale fornitore di servizi di volo spaziale umano e sviluppatore di infrastrutture spaziali idonee al supporto di equipaggi, si inspira alla visione di una fiorente casa nello spazio a beneficio di ogni essere umano, ovunque. Fondata nel 2016, Axiom sta aprendo nuovi mercati nell'ambito delle attivià in orbita terrestre bassa attraverso la realizzazione end-to-end di missioni operative verso la Stazione Spaziale Internazionale, mentre sta già sviluppando privatamente il suo successore, un'infrastruttura commerciale permanente abitata attorno alla Terra per sostenere lo sviluppo dell'umanità fuori dal pianeta e realizzare progressi scientifici e tecnologici, incrementando e facilitando l'accesso allo spazio, per migliorare le condizioni di vita sulla Terra e affrnatre le sfide future.

