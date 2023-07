Aziende: come sta cambiando oggi la gestione del personale grazie ai software?

Pesaro, luglio 2023 – Con la diffusione delle nuove tecnologie, negli ultimi anni si è assistito a una vera e propria trasformazione digitale che ha contribuito a semplificare ogni aspetto dell'impresa e a favorire una più efficiente coordinazione dei dipendenti.

Una piccola rivoluzione resa possibile dall'avvento di software per la gestione del personale, che hanno permesso a molte realtà di spingersi verso un business più moderno, capace di prendersi cura di tutti gli aspetti relativi alle risorse umane.

Software per la gestione del personale: quali innovazioni per le aziende?

Il ricorso ai software per la gestione del personale oggi permette di automatizzare molti processi che in passato venivano condotti con procedure manuali. Tali soluzioni contribuiscono infatti a dare maggiore valore alla risorsa tempo, a favore di efficienza, risparmio e produttività.

Tra i tanti cambiamenti introdotti da questi software, anche una gestione meno impegnativa del business, con ampi benefici per tutte quelle realtà con un elevato numero di dipendenti o alle prese con un significativo quantitativo di filiali sul territorio.

L'apporto dei software per la gestione del personale ha inoltre contribuito a un'importante rivoluzione a livello gestionale e organizzativo, agevolando l'attività delle risorse umane, nonché quelle a capo dei reparti amministrativi.

Il tutto garantendo una migliore gestione delle potenzialità dei dipendenti e fornendo una serie di strumenti capaci di garantire analisi in real time fondamentali per valutare i livelli di prestazione e correggere eventuali inefficienze.

Tra software di gestione del personale più interessanti del momento è possibile annoverare la proposta All-in-One in cloud sviluppata da TeamSystem, la nota tech company italiana specializzata nelle soluzioni digitali per PMI e studi professionali. Si tratta di un gestionale capace di digitalizzare il rapporto fra dipendenti e organizzazioni, per favorire una direzione più moderna delle HR, in conformità con le esigenze aziendali di nuova generazione.

I processi aziendali rivoluzionati dai migliori software gestionali HR

L'implementazione di un software gestionale HR All-in-one dall'elevata efficienza permette di gestire ogni aspetto relativo alle risorse umane da un'unica piattaforma centralizzata. La possibilità di fruire di una tecnologia basata su cloud consente di limitare i costi di archiviazione o quelli relativi agli aggiornamenti, offrendo al contempo una maggiore sicurezza in termini di conservazione e protezione dei dati.

Software di questo tipo possono inoltre rendere più agevole la condivisione di ogni informazione, favorendo flussi di lavoro veloci e una coordinazione più dinamica dei processi.

In aggiunta, i migliori software per la gestione del personale comprendono moduli per il controllo accessi in tempo reale, atti a favorire la verifica automatizzata della corrispondenza tra ingressi e timbrature, nonché la creazione di politiche di accesso più efficienti, in prossimità di varchi o aree di percorrenza cruciali.

Naturalmente, con un ottimo software gestionale HR si ha sempre la possibilità impostare, modificare assegnare i turni del personale, ottenendo un aggiornamento automatico del cartellino, della relativa rendicontazione e una procedura di verifica più veloce in merito alla corrispondenza di tutti gli aspetti amministrativi.

Tra i numerosi cambiamenti apportati alle aziende dai software per la gestione dei dipendenti c'è poi anche quello relativo alla creazione e coordinazione dei cosiddetti piani di welfare aziendale, con i quali le imprese hanno la possibilità di incrementare la soddisfazione dei collaboratori, adottando politiche di benessere che, tra le altre cose, aiutano a limitare i costi del lavoro.

I software per la gestione delle HR permettono inoltre di gestire in maniera più efficiente la prenotazione e rendicontazione dei viaggi aziendali: grazie a un sistema integrato, che spesso prevede la partnership con alcune delle realtà leader del settore travel, consentono di risparmiare sulle tariffe di viaggio e sulle fee dell'agenzia, automatizzando la nota spese e la richiesta di rimborso e ottimizzando il tempo necessario per ogni operazione.

In aggiunta, i migliori software possono garantire una gestione automatizzata di dotazioni come apparecchiature informatiche, personali e i DPI, favorendo le operazioni di anagrafica e di monitoraggio scadenze e una più veloce assegnazione dei materiali in base ai ruoli.

