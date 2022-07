Aziende e Agenda 2030, nasce l’Osservatorio Esg Culture Lab

Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos, lancia Esg Culture Lab l’Osservatorio per valorizzare e coinvolgere persone e aziende nel raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Esg Culture Lab è un progetto innovativo di ricerca-azione che prevede l’ascolto delle percezioni e delle aspettative delle persone, e la condivisione partecipata di azioni, sfide e best practice. Grandi e piccole organizzazioni hanno un ruolo fondamentale nel costruire il cambiamento Esg al loro interno, ma anche nel promuovere una cultura Esg più ampia, capace di investire i valori e i comportamenti individuali.

Ogni anno Esg Culture Lab offrirà alle aziende un momento e uno strumento di riflessione e di azione sul cambiamento sostenibile dal punto di vista delle loro persone, protagoniste decisive di una trasformazione che implica aspetti centrali delle scelte di vita e di consumo. Le aziende e le organizzazioni che aderiscono vengono coinvolte in una prima rilevazione ad ottobre 2022: ogni partecipante inizierà il suo viaggio su Eden, una gigantesca astronave partita dalla Terra, verso un pianeta da esplorare. Rispondendo agli stimoli del questionario narrativo, ognuno racconterà la sua storia di Eden dal punto di vista delle tre dimensioni E, S, G.

Anonima e aggregata, l’indagine identifica in ogni azienda tre dimensioni di ricerca-azione: la propensione individuale verso comportamenti sostenibili; il giudizio sulla propensione e i comportamenti della propria azienda; la percezione del ruolo del Sistema Paese. I dati di tutte le aziende e organizzazioni aderenti verranno aggregati e confluiranno nel Primo Rapporto Annuale dell’Esg Culture Lab, che rappresenterà un punto di partenza fondamentale per avviare nuove azioni e un confronto, anche con il mondo istituzionale.

La media partnership con il Gruppo Adnkronos riguarderà la parte editoriale e consentirà di dare il più ampio risalto ai contenuti di Esg Culture Lab, attraverso contributi multimediali durante tutte le fasi di rilevazione e pubblicazione. Adnkronos curerà anche la parte organizzativa dell’evento, prevista a fine novembre, in cui, alla presenza di rappresentanti delle istituzionali e delle aziende partecipanti, verranno presentati i risultati dell’Osservatorio.

E’ previsto infatti il coinvolgimento di molte piccole e grandi aziende, oltre ad organizzazioni pubbliche e private. L’adesione sarà possibile entro il 15 settembre.Per ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione si può compilare il seguente modulo https://www.eikonsc.com/appuntamento-esg/ o scrivere a info@eikonsc.com.