Aziende: in ambito local la crescita passa per la cura del marketing online

(Milano, 1 febbraio 2021)

Il marketing online si rivela fondamentale anche per le aziende che operano a livello locale.

In un’era fortemente influenzata dal web e dai motori di ricerca, nella quale ci si affida a Google anche per ottenere le risposte più immediate, essere individuabili online è un requisito fondamentale, soprattutto alla luce di una pandemia che ha riscritto e continua a riscrivere le abitudini di milioni di persone.

In poche parole, oggi tutti cercano tutto su Google. Che si tratti di attività appena inaugurate o consigliate da terzi – in particolare se operanti in ambito territoriale – ci si basa soprattutto sui risultati locali di Google MyBusiness. Si cercano indirizzi, numeri di telefono, ma anche immagini e recensioni, elementi che, se accuratamente stilati, possono rendere l'attività molto più attrattiva.

Perché se è vero che internet riduce le distanze, azzerando quelle più brevi, è altrettanto vero che informazioni carenti, profili non aggiornati o immagini poco curate possono produrre l'effetto opposto. Per questo, è importante considerare il profilo di Google MyBusiness come una sorta di biglietto da visita digitale, da curare e aggiornare scrupolosamente.

Google MyBusiness: la scelta di marketing che avvantaggia

Anche se all'appello di Big G mancano ancora molte realtà attive sul territorio, sono diverse le aziende che si affidano a Google MyBusiness e a Google Maps per la promozione locale della loro impresa.

Tuttavia, non sempre si è in grado di gestire tutti gli aspetti di questi importantissimi strumenti di marketing, e sono ancora in troppi a sottovalutarne le ampie potenzialità.

Per comprenderne ogni aspetto, tuttavia, ci si può affidare all'esperienza di realtà attive nel Local Search Marketing come Local Strategy, che anche quest'anno organizza il Local Strategy live, un corso che favorisce la conoscenza delle migliori strategie che permettono di promuovere online le attività sul territorio.

Il percorso formativo, giunto quest'anno alla sua terza edizione, si svolge completamente online e, con otto lezioni comprensive di casi reali e tematiche post Covid-19, aiuta a creare un account Google MyBusiness perfetto e a gestirlo in modo efficiente grazie alla partecipazione di alcuni tra i massimi esperti del settore, come il fondatore di Local Strategy Luca Bove.

Google MyBusiness e Google Maps: quali potenzialità per il business

Naturalmente, poter disporre di un profilo GMB aggiornato è il modo migliore per superare l'impasse, legata alla crisi sanitaria, che continua a frenare lo shopping spontaneo. Allo stesso tempo, è la strategia più corretta per intercettare quella fetta di utenza, spesso silente, che, pur affidandosi alla rete, preferisce o è vincolata all'acquisto in abito locale.

È il caso per esempio di chi ha necessità di riparare un guasto, di effettuare una visita specialistica o ordinare online presso un'attività di ristorazione locale. Una tendenza oggi spesso sottovalutata, ma che rappresenta una strada oggi sempre più battuta, e che nel mondo del marketing viene indicata come ROBO (Research Online Buy Offline).

Tuttavia, per intercettare questa tendenza, è importante farsi trovare preparati, fornendo al cliente non solo una perfetta collocazione dell'attività su Google Street, ma anche orari di apertura corretti, contatti aggiornati e tutto ciò che serve a facilitare ogni tipo di interazione.

Resta fondamentale, naturalmente, la creazione di un profilo GMB che rispetti tutti i diktat del marketing, che sia quindi attrattivo e in grado di mettere in evidenza tutti i punti di forza dell'attività.

Come essere incisivi grazie a Google MyBusiness

Naturalmente, c'è un altro aspetto che, ai fini del marketing, non deve essere trascurato: quello della qualità delle immagini con le quali un'attività comunica su Google MyBusiness.

Fotografie poco chiare sull'account GMB, ma anche immagini obsolete presenti su Google Maps, possono creare diversi disagi, le prime poiché potrebbero trasmettere l'idea di un'attività priva di contenuti o poco attenta al suo business, le seconde poiché potrebbero creare confusione nell'individuazione dello store.

Ma ci sono anche gli aspetti legati alla local SEO, fondamentali affinché l'attività sia visibile sui motori di ricerca. In ogni caso, seguire un corso online sulle principali tecniche per l'implementazione degli account di Google MyBusiness, come quello formulato da Local Strategy, è il modo migliore per comprendere tutti questi elementi, nonché le nuove consuetudini in fatto di acquisti offline e gli strumenti online che aiutano a incanalare questi flussi.

