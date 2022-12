Aziende: l'ultima tendenza per Natale sono gli eventi sostenibili

Milano, 14 dicembre 2022 –Plastic free, zero waste, risparmio energetico: le imprese sono sempre più green, anche quando si tratta di eventi aziendali.

La nuova tendenza è infatti quella di organizzare feste sostenibili, che possano favorire la coesione tra i collaboratori, ma con un impatto zero sull'ambiente: un vero e proprio upgrade delle classiche iniziative ecologiche, permette di calcolare l'impronta di carbonio dei party aziendali e coinvolgere i partecipanti nel ridurla.

Un trend destinato ad aumentare a dismisura nelle prossime settimane, dal momento che la sostenibilità sarà una delle strade più percorsa per le imminenti feste aziendali di Natale.

Sostenibilità: come rendere gli eventi aziendali di Natale a impatto zero

L'organizzazione di eventi sostenibili è solo l'ultima, in ordine di tempo, di una lunga serie di iniziative con le quali le aziende hanno scelto di trasmettere l'adesione a un approccio più consapevole sulle conseguenze che l'attività dell'uomo ha sul pianeta.

Si tratta di una risorsa molto importante per aumentare la conoscenza dei collaboratori in merito all'impegno che il brand ha sui temi della sostenibilità, soprattutto in eventi aziendali organizzati in concomitanza del Natale: un periodo durante il quale aumenta il rischio di trascurare le tematiche relative alla sostenibilità.

Le proposte che permettono alle aziende di organizzare cene o eventi all'insegna della sostenibilità nascono da realtà attive nella salvaguardia dell'ambiente e dal loro impegno nell'offrire, al settore corporate, diversi strumenti per fare impresa in modo più virtuoso.

Allo stato attuale, a proporre alle aziende un format innovativo per organizzare eventi sostenibili è Up2You, tra le prime realtà italiane autorizzate a gestire Crediti di Carbonio Verified Carbon Standard per la riduzione delle emissioni di CO2.

Gli eventi sostenibili di Up2You: Neutral Event

Nel dettaglio, Up2You con l'iniziativa Neutral Event fornisce ai brand la possibilità di pianificare feste aziendali, di Natale o di fine anno in cui i partecipanti possono essere coinvolti nella missione di azzerare l'impronta di carbonio emessa dall'evento.

Il programma permette di calcolare il quantitativo di CO2 prodotto dal meeting, fornendo in parallelo alle aziende la migliore strategia per azzerarlo tramite una proposta che permette di scegliere progetti internazionalmente certificati, utili a compensare la quota di emissioni.I codici dei progetti prescelti vengono poi mandati a tutti gli invitati all’evento, offrendo loro la possibilità di selezionare quello da sostenere.

In più, a livello organizzativo Up2You può fornire indicazioni utili per quanto riguarda l’impatto ambientale dell’evento, così da permettere alle aziende di compiere scelte – per quanto riguarda aspetti come location, catering pernottamento degli ospiti ecc. – con cui andare a ridurlo il più possibile.

Naturalmente, è possibile applicare Neutral Event anche nel caso in cui la pianificazione da parte delle aziende sia già stata ultimata: in questo caso, Up2You si occupa di calcolare la carbon footprint dell’evento organizzato e di inviare a tutti gli invitati i codici dei progetti più indicati per la compensazione di CO2.

Attivando Neutral Event le aziende ottengono l’apposita certificazione Carbon Neutral Event di Up2You, che può essere esposta in occasione dell’evento per impressionare positivamente gli ospiti, andando così a migliorare la reputazione del brand.

Dipendenti: un ruolo attivo nella sostenibilità degli aventi aziendali

La particolarità del programma che rende gli eventi aziendali carbon neutral, è che sono proprio i dipendenti, i manager o chiunque abbia un ruolo nell'impresa ad avere una parte attiva nella scelta del progetto ambientale da sostenere per abbattere la quota di CO2.

Per farlo, è prevista la distribuzione, a tutti i partecipanti all'evento, di biglietti personalizzati, che potranno essere scansionati con lettore QR o utilizzati sul browser, inserendo il link fornito e digitando il codice corrispondente.

L'attività, da svolgersi nel corso dell'evento – per esempio durante una cena di Natale, tra una portata e l'altra, o dopo il buffet, in un momento ad hoc dedicato all’engagement – può essere un'efficace occasione per spingere i partecipanti a mettersi in gioco e stimolare il loro coinvolgimento emotivo.

L'importanza di eventi e feste di Natale aziendali per supportare la sostenibilità

Gli eventi aziendali di Natale, i meeting, così come i classici eventi di fine anno che coinvolgono manager e dipendenti, hanno un ruolo molto importante: dare vita a una narrazione che possa testimoniare in modo tangibile il vero volto dell'azienda.

L’organizzazione di questa tipologia di meeting è infatti una risorsa estremamente efficace per consolidare il prestigio dell'attività sul mercato, ma soprattutto per rendere più saldo il rapporto tra i collaboratori e trasmettere il valore e gli ideali aziendali anche all'esterno.

Gli eventi aziendali possono inoltre incentivare positivamente la percezione che i dipendenti hanno del brand e incrementare in modo estremamente efficiente l'employee engagement.

Di conseguenza, organizzare un evento aziendale sostenibile può essere una delle testimonianze più tangibili della volontà di un'impresa di intraprendere un modello di business virtuoso, coinvolgendo nel processo, in modo sempre più concreto, tutti coloro che orbitano attorno all'azienda.

Per maggiori informazioni

Sito web:https://www.u2y.io/

Milano

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl per Ciaodino