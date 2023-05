Azione, Calenda: "Con Renzi a europee? No, ho già dato"

"Mentre stavo in giro per la campagna elettorale anche per quelli di Italia Viva, è andato da una parlamentare di Azione e l'ha convinta a passare con lui: uno fa una cosa del genere e poi ti chiede di andare insieme alla europee? Ho già dato e mi sono sbagliato io a fidarmi, perché Renzi ha fatto Renzi". Così Carlo Calenda a Di Martedì su la7.

"Vogliono il potere. Loro parlano di egemonia ma è il contrario di quello che stanno facendo, quello che sta facendo è solo lottizzazione, ha detto poi Calenda.