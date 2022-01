B Corp Beauty Coalition, nasce la coalizione della bellezza sostenibile

A comporla sono 26 aziende certificate B Corporations provenienti da otto Paesi e tre continenti, insieme per un nuovo modello di “beauty for good”, che associa la bellezza a una maggiore responsabilità sociale e ambientale

Nasce la B Corp Beauty Coalition, una nuova coalizione che punta a promuovere un cambiamento sistemico e durevole nell’industria della bellezza, migliorandone gli standard di sostenibilità attraverso azioni collettive. A comporla sono 26 aziende certificate B Corporations provenienti da otto Paesi e tre continenti la cui missione è quella di consentire maggior collaborazione e scambio tra le aziende, identificare e condividere le pratiche migliori in ambito sociale e ambientale, pubblicare i loro risultati e sensibilizzare i consumatori ad associare la bellezza alla responsabilità.

Allo stesso tempo, la B Corp Beauty Coalition vuole aiutare i clienti della beauty industry ad orientarsi verso scelte di consumo più sostenibili, comunicando un nuovo modello di “beauty for good”, che associa la bellezza ad una maggiore responsabilità sociale e ambientale. "In quanto azienda certificata B Corp ci impegniamo a soddisfare i più alti standard di impatto sociale e ambientale- spiega Davide Bollati, presidente del Gruppo Davines e tra i membri fondatori della B Corp Beauty Coalition - ma ci troviamo sempre più a disagio di fronte all'impronta sociale e ambientale dell'industria della bellezza. Siamo arrivati alla conclusione che da soli i nostri rispettivi sforzi non sono sufficienti, ma che per apportare un cambiamento davvero significativo è necessario costituire una partnership di impegno reciproco".

"Così, - aggiunge Bollati - abbiamo deciso di formare una coalizione per unire le nostre forze e offrire benefici concreti sia ai clienti della beauty industry, ma soprattutto alle comunità e al pianeta che condividiamo. Nell’interdipendenza, che è uno dei valori fondanti del movimento B Corp, non c’è sostenibilità sociale senza sostenibilità ambientale, non c’è progresso senza rispetto degli ecosistemi e dei diritti umani. Senza ecologia umana, semplicemente non c’è futuro".

Nello specifico, spiega Shaun Russell, fondatore di Skandinavisk, e membro co-fondatore della B Corp Beauty Coalition, "ci impegniamo a investire il nostro tempo e i nostri sforzi per migliorare quattro temi chiave che riguardano tutti in prima persona: l'approvvigionamento e la sostenibilità degli ingredienti; una logistica più green; la responsabilità del packaging; una comunicazione esterna coerente e chiara che i clienti possano comprendere e di cui possano fidarsi. Il lavoro è già iniziato, e accoglieremo altre B Corps certificate per aggiungere il loro talento e il loro contributo man mano che ci muoviamo".

Per Kara Peck, senior director of Strategy & Partnerships per B Lab US/Canada, l'organizzazione no-profit dietro il metodo di certificazione B Corp, "è incoraggiante vedere queste B Corp visionarie unire le forze per creare la B Corp Beauty Coalition e condividere le loro conoscenze e le migliori pratiche. Le imprese sono tra le responsabili di gran parte degli impatti negativi del cambiamento climatico e delle disuguaglianze sistemiche che affrontiamo oggi, questo tipo di collaborazione innovativa è esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno. Il lavoro della coalizione accelererà notevolmente il passaggio dell'industria della bellezza e della cura personale, e della nostra economia, verso un futuro giusto, rigenerativo e a zero carbonio".

Per Katie Hill, direttore esecutivo di B Lab Europe "la B Corp Beauty Coalition riunisce le B Corps di tutto il mondo nel settore della bellezza e dei cosmetici per affrontare sfide comuni, come il packaging responsabile e una supply chain green. Tuttavia, questa coalizione ha una rilevanza e una portata che vanno ben oltre il loro settore, poiché si rivolge ad uno spettro più ampio di imprese per affrontare problemi complessi. B Lab Europe crede che questa leadership proattiva di B Corps potrà aprire la strada a molti altri attori in diversi settori per poterne seguire l'esempio. Infatti, il movimento B Corp è costruito sulla premessa che cambiare il modo in cui le aziende operano a beneficio delle persone e del pianeta è possibile quando si lavora insieme".