Baby gang in Lombardia, rapine e spedizioni punitive

Una baby gang responsabile di rapine e di una spedizione punitiva, culminata con un violento pestaggio nei confronti di un gruppo di ragazzi 15enni, è stata individuata dai carabinieri della Compagnia di Seregno in Lombardia. La scorsa notte i militari hanno sottoposto otto ragazzi italiani, tra i 15 e i 16 anni, agli arresti domiciliari, come disposto dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano su proposta della Procura. I provvedimenti sono stati eseguiti in Besana in Brianza, Renate, Veduggio con Colzano e Costa Masnaga.