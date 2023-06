Baby Shark, video ASMR e Beluga cat, Kaspersky svela i contenuti più cliccati dai bambini nell’ultimo anno

Milano, 1° giugno 2023. Il nuovo studio Kaspersky Safe Kids ha rivelato i contenuti più cliccati dai bambini tra maggio 2022 e aprile 2023.Miraculous: Le storie di Lady bug & Chat Noir è stato il cartone animato preferito online e‘Baby Shark’ la canzone più cercata su YouTube. Beluga Cat è stato il meme più popolare tra i più giovani e i video ASMR si sono rivelati molto seguiti.

I bambini di oggi utilizzano fin da piccoli i dispositivi elettronici, iniziando a navigare online molto presto. In questo modo possono esplorare il mondo, fare nuove amicizie, giocare e imparare. Kaspersky ha esaminato le ricerche online dei più giovani per capire cosa ha catturato il loro interesse nell'ultimo anno. Questa nuova analisi si basa su dati anonimizzati - query di ricerca, applicazioni Android più utilizzate e categorie di siti web più richieste - forniti volontariamente dagli utenti di Kaspersky Safe Kids.

Tra maggio 2022 e aprile 2023,YouTube (33%), TikTok (18%) e Whats App (18%) sono state le app più usate su Android. Roblox si è aggiudicato il quarto posto(7%). Su Windows, invece, le più gettonate sono state Google Chrome (46%) e Microsoft Edge (13%).

Per quanto riguarda YouTube, molti bambini hanno cercato soprattutto canali e blogger che offrono contenuti di intrattenimento, ad esempio sfide o canali lifestyle (19%). Cartoni animati, programmi TV e anime (17%)si sono classificati al secondo posto mentre il terzo è stato occupato da artisti musicali (15,7%). I blogger di videogiochi hanno rappresentato il 15,5% delle ricerche e i contenuti gaming il 10%.

Per quanto riguarda i cartoni animati (46%), la quinta stagione di Miraculous: Le storie di Ladybug & Chat Noir è stata la più cercata. Chainsaw Man, Demon Slayer e One Piece sono state le anime più visualizzate (16%) mentre i film più amati sono stati Super Mario Bros. Movie, Black Panther: Wakanda Forever e Rock Dog 3: Battle the Beat.

‘Baby Shark’ è stata la canzone più cercata dai bambini. In termini di preferenze musicali, i gruppi pop coreani BLACKPINK e BTS, il genere rap e l’artista portoricano Bad Bunny sono stati i più amati.

Tra maggio 2022 e aprile 2023, oltre Roblox e Minecraft,ivideogiochiche hanno raccolto le preferenze dei più giovani sono stati Brawl Stars, Fortnite, Genshin Impact e Stumble Guys.

Nell’ultimo anno, i meme più popolari tra i bambini sono stati ‘beluga’,‘skibidibop’, ‘gigachad’ e ‘countryhumans’. Inoltre, si sono rivelati molto seguiti anche i video ASMR, i più cliccati sono stati‘Asmr eating’ e ‘asmr makeup’.

“Lo scorso anno è stato ricco di eventi dedicati ai bambini. Oltre ai grandi evergreen, sempre popolari, ci sono stati molti eventi “stagionali” legati ai cartoni animati appena usciti. Questi trend sono importanti e interessanti per i bambini, ma consentono anche ai genitori di scoprire e guardare più da vicino le attuali tendenze così da costituire rapporti di maggiore fiducia con i propri figli. Per questo, una soluzione affidabile di parental control può essere un ottimo alleato non solo per proteggere i bambini in rete, ma per mostrare i loro interessi”, ha dichiarato Anna Larkina, Web Content Analysis Expert di Kaspersky.

Per garantire ai bambini un’esperienza online positiva, Kaspersky consiglia ai genitori di:

•Partecipare alle attività online dei propri figli fin dalla più tenera età, in modo che questa diventi un’abitudine consolidata e quindi poterli guidare nelle procedure di sicurezza online.

•Considerare di scaricare applicazioni di parental control e discutere questo tema con i propri figli, in modo da spiegare loro come funzionano e perché sono necessarie.

•Rendere interessanti e piacevoli le conversazioni sulla sicurezza IT, affrontando l'argomento grazie a giochi e altri formati divertenti.

•Dedicare più tempo a parlare con i propri figli delle misure di sicurezza online e prestare attenzione alle proprie abitudini. Ad esempio se si usa lo smartphone mentre si mangia o se si chatta. Se i bambini imitano i comportamenti dei genitori e se agiscono in modo diverso quando il telefono non è utilizzato.

•Chiedere ai propri figli di non accettare da soli le impostazioni sulla privacy e di rivolgersi ai propri genitori. Anche gli adulti dovrebbero abituarsi a leggere gli accordi sulla privacy.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

