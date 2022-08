"Back to School, Back to Fun" con Wondershare: inizia il tuo nuovo anno scolastico con divertimento, gioia e creatività a profusione: ti aspettano grandi premi

Wondershare porta l'energia dell'estate per accompagnare studenti, genitori e insegnanti nel nuovo anno scolastico, rendendolo più memorabile che mai.

VANCOUVER, Canada, 31 agosto 2022 /PRNewswire/ -- La stagione del ritorno a scuola non consiste solo nell'organizzare merende e forniture scolastiche, ma anche nel prepararsi per momenti ricchi di energia e risate. Wondershare, azienda leader di software, lancia la campagna "Back to School, Back to Fun" per accompagnare studenti, genitori e insegnanti nell'anno scolastico nel modo più memorabile. Che tu sia uno studente in attesa di incontrare i tuoi compagni di classe, un genitore che finalmente può godersi il tempo libero o un insegnante pronto a ispirare, iscriviti alla sfida online da ora fino al 30 settembre 2022.

Per partecipare alla sfida online "Back To School, Back to Fun", è sufficiente creare un video che evidenzi tutti i momenti divertenti del ritorno a scuola e dell'estate, quindi condividerlo con #BacktoSchoolCreation, taggando @Wondershare su Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. 8 vincitori saranno selezionati in base a due criteri: la qualità del contenuto e il numero di interazioni (mi piace e commenti). I fantastici premi includono un MacBook Air con chip M2, due cuffie Beats Studio 3 Wireless e 5 carte regalo elettroniche Target da 100 USD.

Nell'era digitale, in cui le informazioni sono facilmente accessibili, tutti sono creatori e hanno il potenziale per esserlo. "È fantastico perché una nuova stagione scolastica non riguarda solo i bambini che vanno a scuola, ma anche il momento in cui gli insegnanti possono raggiungere gli studenti di tutto il mondo su piattaforme di apprendimento online", ha dichiarato Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer di Wondershare. "Mentre per i genitori si tratta di un'ottima opportunità per scoprire, imparare o creare video per realizzare i loro hobby. È il momento di far parte di cortometraggi, reel o TikTok." Wondershare offre agli utenti un'ampia gamma di strumenti creativi facili da usare, ma ricchi di funzionalità, in modo da poter creare facilmente una storia per diffondere energia positiva nella comunità online.

Per aumentare le possibilità di vincere, rendi i video più divertenti e coinvolgenti aggiungendo effetti, titoli, transizioni, musica e modelli con il versatile software creativo di Wondershare, tra cui:

Wondershare offre anche software utility, PDF e soluzioni per diagrammi per consentire ai genitori e agli insegnanti di godere della tranquillità durante la stagione:

Non dimenticare le offerte a tempo limitato per il software di cui sopra per risparmiare fino al 60% su https://www.wondershare.com/backtoschool.html. La campagna "Back to School, Back to Fun" inizia oggi. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web www.wondershare.it e seguici su Facebook, Instagram, Twitter o YouTube.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale. La nostra tecnologia è potente e le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a inseguire le loro passioni in modo che, insieme, possiamo costruire un mondo più creativo.

