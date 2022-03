Cartelli con la scritta 'no soldi per armi' sono stati mostrati in Aula al Senato, al termine dell'intervento in dissenso del senatore di Italexit, Gianluigi Paragone, nel corso delle dichiarazioni di voto sul dl Ucraina. La presidente di turno, la pentastellata Paola Taverna ha invitato subito a rimuoverli. A inscenare la protesta i senatori di Italexit e quelli di Alternativa.