Baglioni ko per influenza, rinviati tre concerti

Il concerto di Claudio Baglioni inizialmente previsto per stasera, lunedì 25 aprile, al teatro Lirico di Milano è posticipato "a causa di uno stato influenzale che ha colpito l’artista". Non solo: "Sono rinviati anche i concerti previsti per domani, martedì 26 aprile, al Teatro Ponchielli di Cremona e mercoledì 27 aprile al Teatro Verdi di Padova".

Le nuove date, si legge in una nota, verranno riprogrammate e comunicate al più presto e i biglietti acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date. Qualora lo si desiderasse, sarà possibile richiedere il rimborso, tutte le informazioni su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it "Aggiornamenti sulle nuove date verranno comunicati nei prossimi giorni".