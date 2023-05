"Bakhmut distrutta, ma non conquistata": esercito Kiev pubblica video - Guarda

Bakhmut distrutta ma non conquistata. Il Comando delle forze per le operazioni speciali ucraino ha rilasciato un video che mostra la distruzione della città nel Donetsk, epicentro della battaglia tra Kiev e Mosca. "La città oggi. I nostri soldati sono partiti per una missione di combattimento attraverso una città distrutta ma non conquistata", dichiara il Comando. "La nostra strada verso la vittoria è esattamente così: difficile e rischiosa. L'unica scelta di tutti quelli che sono diventati in difesa dell'Ucraina, tutti per i quali la guerra è diventata lavoro e vocazione allo stesso tempo".

Questa mattina le forze armate ucraine, dopo che i russi hanno rivendicato di aver completamente ''liberato'' la città, hanno riferito che Bakhmut, resta ''l'epicentro'' della battaglia''. "Il nemico continua a condurre azioni offensive. I combattimenti per la città di Bakhmut continuano", hanno affermato le forze armate ucraine, aggiungendo che nell'ultimo giorno le forze russe hanno "cercato senza successo di recuperare le posizioni perdute a sud dell'insediamento di Ivanivske".