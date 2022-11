Balcani, Tajani: "Business forum per far conoscere nostra capacità imprenditoriale" - Video

(dall'inviata Silvia Mancinelli) "Siamo convinti che l’Italia abbia un grande ruolo da svolgere e debba svolgerlo da protagonista in politica estera. Siamo un grande Paese dell'Unione europea e per favorire la crescita dobbiamo mettere a disposizione il nostro saper fare, l'esperienza di 4milioni di piccole e medie imprese". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro degli Esteri Antonio Tajani in relazione all'intenzione di realizzare un business forum nei Balcani.

"Organizzare missioni per la crescita, far conoscere ai paesi dei Balcani ancora meglio la nostra esperienza, la nostra capacità imprenditoriale per internazionalizzare le nostre imprese - aggiunge - questo significa fare politica estera, fare diplomazia economica, favorire la stabilità, la pace e rinforzare i dialoghi con i differenti paesi dei Balcani".