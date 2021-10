Ballando con le stelle 2021, prima puntata: cast e giudici, cosa è successo

Ballando con le stelle 2021, prima puntata della nuova stagione (la 16esima) ieri sera. Arisa e Vito Coppola, Morgan e Alessandra Tripoli, Mietta e Maykel Fonts questo il podio. Queste le tre coppie più votate dal pubblico che hanno così guadagnato 10 punti di bonus per la prossima puntata. “Hai tutte le doti per essere una delle più brave ballerine qui dentro, ma devi andare avanti così”, ha detto la presidente della giuria Carolyn Smith ad Arisa, prima in classifica con 85 punti: la cantante ha debuttato con un charleston. A lei è andato il tesoretto di 50 punti conquistati dal ballerino per una notte Pippo Baudo.

Sul secondo gradino del podio Morgan con 47 punti. "Per me hai la possibilità di ottenere una sorta di Green pass per il mondo dello spettacolo con questa tua nuova avventura”, è stato il commento di Selvaggia Lucarelli.

Per Guillermo Mariotto Mietta e Maykel Fonts, terzi in classifica con 42 punti, sono stati assolutamente perfetti tanto da meritarsi un 10. Quinta Sabrina Salerno che, insieme a Samuel Peron, si è esibita in un sensuale tango. Al sesto posto l'83enne Memo Remigi.

Questa la classifica finale della prima puntata. Arisa e Vito Coppola 85 punti, Morgan e Alessandra Tripoli 47 punti, Mietta e Maykel Fonts 42 punti, Bianca Gaiscogne e Simone Di Pasquale 40 punti, Sabrina Salerno e Samuel Peron 38 punti, Arisa e Vito Coppola 35 punti, Memo Remigi e Maria Ermachkova 33 punti, Alvise Rigo e Tove Villford 33 punti, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo 27 punti, Al Bano e Oxana Lebedew 24 punti, Valerio R. Albertini e Sara Di Vaira 24 punti, Andrea Iannone e Lucrezia Lando 22 punti, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina 21 punti, Fabio Galante e Giada Lini 14 punti. NOn ci sono stati eliminati.