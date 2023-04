Ballando con le stelle, Lucarelli fuori? Lei: "Non so niente"

"Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente". Selvaggia Lucarelli, in una storia su Instagram, interviene sul "chiacchiericcio" che da giorni riguarda la nuova stagione di Ballando con le stelle. A sganciare la bomba di una possibile sostituzione della giornalista nello storico programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è stato nelle ultime ore il portale TvBlog. Tra i nomi più papabili Barbara D’Urso, Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e la vincitrice dell’ultima edizione Luisella Costamagna.

"A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma - scrive ancora Lucarelli - Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv“.