Ballottaggi 2021, si vota in 65 comuni: attesa per Roma, Torino e Trieste

Urne aperte da questa mattina alle 7 per i ballottaggi comunali 2021. Oggi si voterà fino alle 23 e domani lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 23. Si vota in 65 comuni: attesa per le sfide di Roma, Torino e Triste. Nella Capitale si affrontano Michetti, candidato del centrodestra, e Gualtieri per il centrosinistra; a Torino Lo Russo del centrosinistra e Damilano del centrodestra e a Trieste Dipiazza per il centrodestra e Russo per il centrosinistra.