Elezioni Roma, Gualtieri conferma: "No M5S né lista Calenda in giunta"

"Grazie davvero, ai romani e alle romane per questo risultato significativo. Sono onorato per la fiducia". Lo ha detto Roberto Gualtieri dal suo comitato elettorale a Portonaccio, mentre le ultime proiezioni sul ballottaggio alle elezioni per il sindaco di Roma lo danno al 59,9%.

"Ringrazio quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato e quelli che non sono andati a votare. Sarò il sindaco di tutti, di tutta la città" ha sottolineato Gualtieri. Il ringraziamento è andato anche a Enrico Michetti "per il confronto civile", a Carlo Calenda "per il contributo di idee" e alla sindaca uscente Virginia Raggi "per l’impegno e il lavoro fatto in questi anni".

Conferma che i 5 Stelle non saranno in giunta? "Noi diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo. Ovviamente sì" ha risposto Gualtieri a La7. E la lista Calenda? "Abbiamo che il perimetro politico è quello della maggioranza che si è presentata alle elezioni, ovviamente siamo aperti anche a figure civiche e faremo un grande lavoro di ascolto e coinvolgimento delle forze del consiglio comunale" ha sottolineato.