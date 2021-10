Ballottaggio Roma, Michetti e Gualtieri hanno votato

Hanno votato i due sfidanti al ballottaggio per il Comune di Roma, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, e per entrambi il seggio era a Monteverde anche se in due scuole diverse. Il candidato di centrodestra Michetti, jeans, giubbotto e mascherina nera, ha votato presso il seggio di via Giovanni De Calvi e, ai cronisti che gli chiedevano una battuta, ha risposto "c'è il silenzio, non parlo". Gualtieri, piumino smanicato sopra la giacca e mascherina chirurgica bianca e azzurra 'tradizionale', ha invece votato presso il seggio 1427 dell'istituto Federico Caffè in via Fonteiana 111. Anche per lui qualche foto ma nessuna dichiarazione.

Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per il ballottaggio alle comunali 2021. Per scegliere i sindaci di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia, oggi si voterà fino alle 23 e domani dalle 7 fino alle 15. Le sfide più attese sono quelle di Roma e Torino, ma i cittadini sono chiamati a scegliere anche a Trieste, Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese.

La seconda tornata elettorale coinvolgerà circa 5 milioni di elettori. Le operazioni di scrutinio inizieranno a partire dalle ore 15 di lunedì 18 ottobre.

Per votare è necessario portare con sé la tessera elettorale e un documento d'identità. Valido anche il passaporto, la patente, il libretto della pensione e il porto d'armi. Non sarà necessario avere il Green Pass anche se sarà richiesto il rispetto delle norme anti-Covid.