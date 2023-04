Balneari, Salvini: "Garantire a chi lavora da tanti anni di poter continuare"

"Noi vogliamo garantire ai balneari che vogliono continuare a lavorare in uno stabilimento balneare che gestiscono da tanti anni il fatto che possano continuare a farlo". Così, rispondendo a una domanda dei giornalisti, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un incontro elettorale a Pietrasanta (Lucca).

"Se qualcuno è stanco e non se la sente più - ha aggiunto il leader della Lega - è giusto che chieda l'indennizzo per tutti gli investimenti fatti su quella spiaggia. Se uno se la sente e ha voglia di andare avanti, magari con i suoi figlioli o i suoi nipoti, deve poterlo fare. Perché non può valere solo il criterio economico che ti porta la prima multinazionale di turno ad appropriarsi delle spiagge. Io personalmente sto lavorando anche per una mappatura delle spiagge e delle coste italiane per garantire a chi lavora da tanto tempo in spiaggia di continuare a farlo".