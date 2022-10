Balzo per Piazza Affari, in positivo quasi tutti i titoli

Giornata molto positiva per Piazza Affari, in scia con tutte le altre Borse europee, che si rafforzano assieme a Wall Street (dove si registra un maxi rally delle società automobilistiche e di quelle dei trasporti aerei e della navigazione). Il Ftse Mib chiude guadagnando il 3,42%, a 21.690,65 punti. Rimane stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 230 punti base, e il rendimento del titolo a 10 anni, che viaggia attorno al 4%. Secondo Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrade, “l'ottimismo di mercato sembra essere tornato”, spinto dalla prospettiva di un possibile calo dell'offerta di petrolio sui mercati e dalle speranze di un picco delle strategie monetarie restrittive delle banche centrali.

Sul listino principale di Piazza Affari si distingue Intesa Sanpaolo (+3,11%). La banca ha acquistato 102,01 milioni di azioni proprie a fine settembre. Il controvalore complessivo dell'operazione è di 173,61 milioni di euro. Ottime performance anche per Fineco (+5,88%), Moncler (+8,07%), Nexi (+6,43%), Stm (+5,41%), Interpump (+6,34%), Diasorin (+4,17%), Saipem (+6,40%), Bper (+4,25%), Amplifon (+4,47%), Pirelli (+4,07%), Prysmian (+5,49%) e Iveco (+4,08%).

In coda al listino, invece, l’unico risultato leggermente negativo è quello di Atlantia (-0,04%). La Consob ha dato il via libera al documento sull’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Schema Alfa sulla holding. L'Opa partirà il 10 ottobre e finirà l'11 novembre. (in collaborazione con Money.it)