Banca Generali, archivia 2022 con dicembre da record, raccolta netta totale a 640 mln

Banca Generali ha chiuso il 2022 con il miglior risultato mensile dell’anno in termini di volumi e mix di prodotto grazie alla forte domanda di servizi di investimento. La raccolta netta totale di dicembre dell'istituto si è infatti attestata a 640 milioni di euro, per un valore complessivo da inizio anno di oltre 5,7 miliardi di euro. Il dato positivo, spiegano da Banca Generali, "riflette il cambio di passo legato al rinnovamento dell’offerta avviato a metà ottobre e finalizzato a sfruttare le opportunità legate ai mercati obbligazionari e azionari createsi nel corso dello scorso anno".

Nel mese la raccolta in soluzioni gestite ha toccato i massimi dell’anno a 408 milioni di euro in scia al rinnovamento delle proposte di investimento lanciate nell’ultimo trimestre. Nello specifico i prodotti di casa hanno raccolto 370 milioni di euro (1,5 miliardi di euro nell’anno), e tra questi si sono distinti i contenitori finanziari (248 milioni di euro nel mese, 1,0 miliardo di euro nell’anno) su cui si è incentrato maggiormente il lancio di nuove linee di investimento. Banca Generali rileva che anche la consulenza evoluta ha segnato risultati importanti con nuovi flussi netti per 321 milioni di euro nel mese che portano a 940 milioni di euro i flussi per l’intero 2022. Le masse totali sotto consulenza evoluta si sono attestate a 7,4 miliardi di euro a fine 2022 (+1,3% a/a).

Complessivamente i flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta hanno raggiunto 2,8 miliardi di euro nel 2022 con un contributo particolarmente accentuato dai servizi d’investimento a maggiore valore aggiunto quali le gestioni patrimoniali che - insieme alla consulenza evoluta - hanno registrato oltre mezzo miliardo di flussi nel mese (567 milioni di euro) e 1,9 miliardi di euro nell’anno (68% del totale). La Banca sottolinea inoltre che la raccolta in conti amministrati (AuC) ha mostrato un solido andamento - con flussi per 855 milioni di euro a dicembre (4,3 miliardi di euro nell’anno) – legato al potenziamento dei servizi di advisory sull’obbligazionario recentemente lanciati. Il dato preliminare sulle masse consolidate a fine dicembre si attesta a 83,0 miliardi di euro (-3% rispetto al 2021). Di questi, i contenitori finanziari e la consulenza evoluta sono stimati in via preliminare pari a 16,5 miliardi di euro (+1%), mostrando un lieve incremento nell’anno nonostante la forte volatilità.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato che si è trattato di "un finale d’anno in decisa accelerazione grazie all’innovazione e alla qualità di una gamma d’offerta in costante rinnovamento che risponde al meglio alle esigenze dei banker e della clientela private". "La grande attenzione ai nostri servizi d’investimento -ha aggiunto Moss- riflette l’apprezzamento della clientela e la leadership che ci viene riconosciuta nelle soluzioni ad alto valore aggiunto nella sfera gestionale e consulenziale. La tenuta delle masse in un anno di perdite a doppia cifra per tutte le principali asset-class conferma la resilienza del nostro modello di business e le competenze nella protezione patrimoniale".

Mossa ha infine rilevato che "finire un anno così complesso come il 2022 con il miglior mese di raccolta, con i migliori flussi nel gestito e nella consulenza evoluta è quanto di meglio per presentarci davanti alle sfide del 2023 con la convinzione di saper fare la differenza nel private banking in tutte le condizioni raggiungendo gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati".