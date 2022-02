Banca Generali, piano: utile ricorrente +10-15% medio nel periodo 2022-2024

Una raccolta netta cumulata di 18-22 miliardi di euro, una crescita dell’utile ricorrente del 10-15% medio annuo nel 2022-2024 e dividendi cumulati di 7,5-8,5 euro per azione nel periodo 2022-2025. Sono alcuni degli obiettivi del nuovo piano strategico al 2024 di Banca Generali. Il piano è strutturato su tre pilastri strategici. Il primo è l'aumento del target di mercato potenziale, che punta ad avvicinare e accompagnare nuovi segmenti di clientela al mondo della consulenza e alla propria gamma di soluzioni con un’offerta sempre più personalizzata e a modelli di servizio scalabili dai propri consulenti finanziari.

Il secondo pilastro è la Data Driven Bank: dal modello in ‘Open banking’ si punta ad espandere l’ecosistema di piattaforme e strumenti digitali per creare una rosa di soluzioni ancor più a misura dei bisogni dei consulenti finanziari e dei clienti. La valorizzazione del dato e le sue modalità di elaborazione diventano cruciali per generare nuove opportunità di crescita nel servizio, nella relazione di fiducia, e nello sviluppo territoriale.

Infine la sostenibilità verso gli stakeholders. Partendo dalla trasparenza, efficienza e qualità del servizio si punta a far crescere l’approccio sostenibile fissando nuovi ambiziosi target, nel rispetto dell’ambiente e delle persone, perseguendo l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder.