Banca Generali rafforza presenza in Sicilia, inaugurata nuova sede Catania

Banca Generali Private rafforza la propria presenza in Sicilia con una nuova filiale a Catania. Oggi si è alzato infatti il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza finanziaria in Viale Artale Alagona 32. La nuova sede si affianca alla già nutrita presenza della Banca del Leone nella regione.

“Catania rappresenta una piazza fondamentale per il piano di sviluppo di Banca Generali Private in Sicilia, centro di una comunità in cui la richiesta di protezione patrimoniale da parte delle famiglie è molto forte. In un momento di grande incertezza per il risparmio dovuto alla corsa dell’inflazione, le tensioni geopolitiche e il rallentamento economico, crediamo sia fondamentale rimanere ancora più vicini e rispondere con maggior efficacia ai bisogni della nostra clientela” dichiara Marco Bernardi, Vice Direttore Generale di Banca Generali.

Durante l’inaugurazione della nuova filiale presenti il Vice Direttore Generale Marco Bernardi, l’Area Manager di Banca Generali Private, Corrado Liguori e figure di riferimento del tessuto economico sociale catanese. La Sicilia, che punta sempre più sull’innovazione, rappresenta un’area in forte crescita e centrale all’interno del progetto di sviluppo commerciale di Banca Generali Private. Negli ultimi anni la banca private è infatti cresciuta sensibilmente nella regione al fianco di famiglie e imprenditori per la necessità di protezione e interessanti opportunità sul fronte tech, tanto che la raccolta dalle famiglie locali è cresciuta del 20%, raggiungendo un valore di masse in gestione di circa 820 milioni, a conferma del forte bisogno di consulenza che caratterizza il risparmio locale in questa particolare fase storica. Con i nuovi spazi di Catania, sale a 12 il numero di sedi di Banca Generali Private in Sicilia: Agrigento, Augusta, Catania, Canicattì, Capo d'Orlando, Marsala, Messina, Palermo, Randazzo, Siracusa, Trapani.