Banca Ifis avvia programma di acquisto di azioni proprie

Banca Ifis avvia il programma di acquisto di azioni proprie approvato dagli azionisti che durerà fino al 5 novembre 2022 fatta salva la conclusione anticipata. L’acquisto, effettuabile in una o più volte nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, potrà avere ad oggetto un numero massimo di 1.044.000 azioni ordinarie di Banca Ifis per un controvalore massimo complessivo non superiore ad Euro 20,9 milioni.

L’acquisto ha l’obiettivo di dotare Banca Ifis delle azioni da utilizzare in esecuzione del Piano (che prevede l’attribuzione di opzioni all’Amministratore Delegato, e ad altri eventuali ulteriori beneficiari che potranno essere in seguito individuati, in parte up-front e per il resto in un arco temporale differito subordinatamente alla positiva verifica di tutte le condizioni previste).