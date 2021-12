Banca Ifis, con Bei 100 mln in finanziamenti sostenibili per progetti green Pmi

Banca Ifis rafforza la partnership con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per consentire alle Piccole e Medie Imprese italiane di accedere a finanziamenti green tesi a ridurre il proprio impatto ambientale. Grazie al finanziamento Bei, tramite due accordi separati da 50 milioni di euro ciascuno, Banca Ifis metterà a disposizione delle pmi cento milioni di euro da investire in nuovi progetti per la transizione sostenibile. L’iniziativa, si legge in una nota, rafforza l’impegno sul fronte ambientale di Banca Ifis, prima challenger bank italiana a aderire alla Net-Zero Banking Alliance promossa dalle Nazioni Unite, e si inserisce nella strategia Esg della Banca nella quale la sostenibilità, in tutte le sue dimensioni, e lo sviluppo del business sono pienamente integrati e complementari.

L’accordo, destinato a finanziare progetti con un impatto positivo in termini ecologici e di sostenibilità ambientale, è il terzo finalizzato dalla Banca con Bei nel corso dell’ultimo triennio. Il nuovo plafond, sommando i tre finanziamenti fatti nell’ultimo triennio, porterà la complessiva erogazione a duecento milioni di euro, rafforzando ulteriormente, anche in termini prospettici, questo canale di approvvigionamento per Banca Ifis.

"L’innovazione e la sostenibilità ambientale sono priorità sempre più urgenti e anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette in primo piano le tematiche green - sottolinea Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis - Come Banca specializzata nei servizi alle pmi e parte attiva nella transizione ambientale dei propri clienti, sappiamo che questi investimenti sono determinanti per lo sviluppo del Paese e per la costruzione di un futuro più sostenibile. Questa rinnovata partnership con la Bei conferma, dunque, il nostro sostegno alla spina dorsale del tessuto economico italiano e il nostro impegno, sempre più inclusivo dei criteri Esg, in questa complessa fase di ripresa".

"Questo accordo rispecchia la solida relazione fra la Bei e Banca Ifis e l’obiettivo comune di finanziare progetti e imprese che contribuiscano alla lotta contro i cambiamenti climatici e allo sviluppo di progetti sostenibili. La ripresa economica deve essere verde e, operazioni come queste, volte a sostenere i progetti green di piccole e medie imprese, ricoprono un ruolo fondamentale per il raggiungimento della neutralità", sottolinea Gelsomina Vigliotti, vice presidente della Bei. I contratti di finanziamento sono rivolti a pmi fino a un massimo di 249 dipendenti.

Banca Ifis metterà a disposizione di queste aziende finanziamenti e leasing a tassi di interesse più vantaggiosi. In dettaglio: una prima linea di credito del valore di 50 milioni di euro sarà dedicata alla promozione di iniziative e progetti finalizzati alla lotta al cambiamento climatico, posti in essere da pmi, che riguardano prevalentemente l’acquisto in leasing di veicoli ibridi e 'full electric'.

Una seconda linea di credito del valore di 50 milioni di euro sarà invece riservata per il 60% a finanziamenti leasing per investimenti nell’innovazione o progetti promossi da società innovative nell’ambito del Piano Industria 4.0 e, per il rimanente 40%, in continuità con le precedenti operazioni finalizzate con Bei, al finanziamento di pmi in ambito 'commercial lending' a sostegno di nuovi investimenti o del capitale circolante.