Banca Mediolanum, a dicembre raccolta netta 1,25 mld euro, 8,3 mld il totale dell'anno

Raccolta netta totale di 1,25 miliardi di euro, (8,30 miliardi YTD) per Banca Mediolanum nel mese di dicembre. Questi gli altri dati diffusi oggi: Raccolta netta in risparmio gestito 710 milioni, (5,95 miliardi YTD). Nuovi finanziamenti erogati 430 milioni, (4,01 miliardi YTD). Premi polizze protezione 18 milioni, (184 milioni YTD).

“Chiudiamo il 2022 - dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum - con un mese eccellente che ha visto flussi di raccolta netta pari a 1,25 miliardi portando a 8,3 miliardi il totale nell’anno. E’ un risultato senza dubbio prestigioso e che assume una valenza superiore in relazione al complesso contesto in cui è stato raggiunto. Inoltre, sul fronte del risparmio gestito ci confermiamo leader assoluti sfiorando i 6 miliardi di raccolta, a dimostrazione della nostra capacità di essere estremamente competitivi nel panorama bancario''.

''Il nostro modello -sottolinea- ha saputo rivelarsi sempre più attrattivo, con 168 mila nuovi clienti che nel corso del 2022 hanno scelto Banca Mediolanum e con la rete degli oltre 6 mila Family Banker cresciuta del 5% nell’anno. Anche i risultati delle altre linee di business sono assolutamente solidi, da un lato con i premi delle polizze protezione pari a 18 milioni nel mese e 184 milioni nell’anno, dall’altro nell’erogazione dei crediti alle famiglie con i nuovi record di 430 milioni nel mese e oltre 4 miliardi nell’anno, motivo per me di grande orgoglio”. Conclude Doris: “Considero quindi l’anno appena terminato un grande successo e con tutti i Family Banker siamo già al lavoro per replicare i traguardi e le soddisfazioni del 2022 con l’entusiasmo e la determinazione che ci contraddistinguono''.