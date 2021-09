Banca Mediolanum, ad agosto record volumi commerciali a 822 mln

Ad agosto i volumi commerciali di Banca Mediolanum si attestano a 822 milioni di euro di cui la raccolta netta totale di gruppo +595 milioni, erogazioni di mutui e prestiti 214 milioni di euro, raccolta polizze protezione 12,1 milioni.

Il forte trend dei risultati commerciali di questo 2021, commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, "si conferma anche ad agosto. Grazie all’instancabile lavoro dei nostri Family Banker, i 595 milioni di raccolta netta determinano il record assoluto per questo mese estivo. Questo ci porta ad una raccolta da inizio anno di oltre 6 miliardi, superando il formidabile primato di quella del 2020. Il mix vede ancora una grande predilezione dei clienti verso le nostre soluzioni di risparmio gestito, merito anche del contributo degli apprezzati servizi automatici di investimento che contraddistinguono l’offerta di Banca Mediolanum".

Anche i business del credito e delle polizze protezione, sottolinea Doris, "continuano a portare ottimi risultati nonostante la stagionalità, con 2,5 miliardi di erogato di mutui e prestiti da gennaio e 105 milioni di premi rispettivamente. Salgono inoltre a 113 mila i clienti bancari acquisiti nel 2021, in crescita del 25%. Sono convinto che siamo molto ben posizionati per affrontare l’ultima parte dell’anno, che vogliamo chiudere in maniera eccellente".