Banca Mediolanum, ad aprile raccolta netta di 956 mln

Banca Mediolanum chiude il mese di aprile con una raccolta netta totale di 956 milioni di euro. Da inizio anno la raccolta ammonta a 3,1 miliardi. La raccolta netta in risparmio gestito ammonta a 672 milioni nello scorso mese e di 2,1 miliardi da inizio anno. Le erogazioni alla clientela si attestano a 340 milioni e i premi delle polizze protezione a 13,1 milioni. “L’anno prosegue a pieno ritmo su tutte le linee di business grazie agli ottimi risultati commerciali di aprile, trainati dalla raccolta totale che sfiora il miliardo", spiega Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.

"Stiamo osservando un grandissimo interesse da parte dei clienti verso il risparmio gestito, pari a 672 milioni nel mese, e in particolare a favore delle nostre soluzioni contenitore unit-linked, scelte spesso in abbinamento al servizio ‘Intelligent Investment Strategy’, che consente l’ingresso graduale nei mercati azionari mediando automaticamente il prezzo di acquisto. Tale risultato consolida l’ottimo andamento del gestito in questi primi 4 mesi dell’anno, con una raccolta più che raddoppiata rispetto al 2020", continua.

”A ulteriore conferma della completezza della nostra offerta -aggiunge Doris- un numero sempre maggiore di risparmiatori sceglie Banca Mediolanum: 55.000 nuovi clienti tra gennaio e aprile, escludendo la piattaforma Flowe, in crescita del 32% rispetto allo scorso anno”.