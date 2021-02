Banca Mediolanum lancia 'Selfy', il conto corrente a misura di cliente

Milano, 3 feb. (Adnkronos)

Un’app, un sito di home banking, una chat dedicata e una rete di sportelli convenzionati: è l’ecosistema su cui si appoggia ‘Selfy', la nuova offerta di conto corrente digitale di Banca Mediolanum, figlio della crescita di servizi digitali registrata durante la pandemia. Una nuova formula con cui è possibile gestire in ogni momento le proprie esigenze bancarie, come ottenere un prestito in tempo reale, inviare un bonifico istantaneo, effettuare operazioni di trading e di acquisto fondi, tutto con un alto livello di autonomia (FOTOGALLERY).

“Selfy ci consente di essere ancor più multi-target intercettando i bisogni di tutti coloro che, sempre più numerosi, chiedono alla propria banca autonomia e servizi digitali d’avanguardia nella quotidianità — ha spiegato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum — siamo stati i primi a dare alle persone la libertà di una banca multicanale e negli anni abbiamo poi continuato a innovare e a sviluppare il nostro modello, in linea con gli sviluppi tecnologici e digitali”.

‘Selfy’ è dedicata ai nuovi clienti, si può sottoscrivere digitalmente da pc o smart e le operazioni sono gratuite. È sempre gratis per i minori di 30 anni, mentre per gli altri è gratuito il primo anno, mentre dal secondo il costo è di 45 euro annui. Dall’app è possibile pagare F24 e bollettini con una foto e controllare in qualsiasi momento i movimenti delle carte, oltre a inviare e ricevere denaro in tempo reale.

“Con Selfy — ha concluso Doris — Banca Mediolanum rende più semplice la possibilità di scegliere la soluzione preferita da ciascun cliente, puntando a essere la banca di riferimento per tutte i tipi di clientela: per chi cerca soprattutto la consulenza, ma anche per chi preferisce più autonomia”.