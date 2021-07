Banca Mediolanum, Massimo Doris: 'Risultati semestrali confermano pieno stato salute'

“I risultati presentati oggi confermano nuovamente il pieno stato di salute di Banca Mediolanum, in tutti gli ambiti. Il margine operativo continua a crescere sostanzialmente anno dopo anno, anche grazie al significativo trend di decremento innescato nel rapporto cost/income, con l’ennesima conferma della forza del business ricorrente in Italia ma anche in Spagna. Sono ottimi anche i segnali sul fronte del reclutamento e dell'acquisizione della clientela, con l’inserimento di 300 nuovi Family Banker che si sono uniti al nostro Gruppo nel primo semestre, e di 90.000 nuovi clienti bancari''. Così Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta i risultati della relazione semestrale approvata dal cda.

''Tutto ciò -si sottolinea- si traduce in ultima analisi in un utile netto di 269 milioni di euro, in crescita del 79% rispetto al primo semestre dell’anno scorso”. Prosegue Massimo Doris: “Ricordo quindi il traguardo appena raggiunto degli oltre 100 miliardi di patrimoni della clientela. Infine, in base a quanto appreso dalle comunicazioni ufficiali, dal momento che Bce e Banca d’Italia hanno consentito alle banche di riprendere la loro politica di dividendi, abbiamo iniziato le nostre interlocuzioni con l’autorità di riferimento per procedere nel prossimo mese di ottobre al pagamento di quanto già deliberato”. Conclude l’amministratore delegato: “È per me un grande orgoglio commentare risultati come questi e nel farlo voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini di Banca Mediolanum che quotidianamente li rendono possibili”.